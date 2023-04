Castellanos celebra un dels 4 gols. Foto: Girona FC

Una nit per recordar durant temps, la del 25 d'abril del 2023. El Girona podrà presumir, per sempre, d'haver tornat a guanyar contra el Real Madrid ia més marcant-li 4 gols (4-2). A més, el matx anirà lligat per sempre al nom d' Agustín Taty Castellanos, ja que el punta argentí va ser l'autor dels quatre gols del seu equip.

El matx es va posar de cara per als de Montilivi aviat, amb un cop de cap del davanter, al minut 12. La bogeria va créixer encara més el 24, quan l'atacant de Guaymallén va batre amb un xut encert al meta Andrey Lunin (titular per la baixa de Courtois). Els blancs van retallar distàncies mitjançant Vinícius, portant el partit a un obert 2-1 al punt del descans.

Tot i això, els de Míchel van necessitar 46 segons de la represa per tornar a veure porta. Castellanos va tancar la seva nit per a la història el 62, sent el més murri en un córner. El gol de Lucas Vázquez va servir per maquillar el resultat per als de Carlo Ancelotti.

El matx va tenir la seva ració de polèmica amb un sospitós habitual, Vinícius, a qui el col·legiat va perdonar l'expulsió per una clara empenta a Arnau amb el joc aturat.

El Madrid, doncs, queda a 11 punts del Barça... encara que els blaugrana afronten aquest dimecres 26 el seu partit al camp del Rayo Vallecano i la distància podria créixer.