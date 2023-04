Alexia Putellas / @EP

La jugadora i capitana del Barça Femení Alexia Putellas ha rebut aquest dimecres 26 d'abril l'alta mèdica després de gairebé 10 mesos de baixa per una lesió al lligament creuat del genoll esquerre que es va produir el 5 de juliol del 2022.

"Alexia Putellas ha rebut l'alta mèdica". Aquest va ser el concís comunicat amb què el FC Barcelona va confirmar la recuperació de la seva jugadora franquícia, una Alexia que des de l'estiu passat fins ara es va centrar en la llarga recuperació del genoll esquerre.

El mes de març passat la catalana, dues vegades guanyadora del 'The Best' de la FIFA com a millor jugadora mundial, va començar a treballar amb el grup de forma parcial, cremant així la penúltima etapa en la recuperació.

La capitana del Barça va iniciar llavors una nova fase que va fer passar, els últims dies, a una última etapa en què ja s'entrenava amb normalitat amb les seves companyes.

Alexia es va trencar el lligament creuat del genoll esquerre el 5 de juliol de 2022 , en una concentració de la selecció espanyola. El dia 12 del mateix mes va ser operada satisfactòriament.

Ara, la capitana podria tornar a l'equip per enfrontar-se aquest mateix dijous al Chelsea, a la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions femenina, malgrat que el seu entrenador, Jonatan Giráldez, va assegurar en la prèvia que no arriscaria gens ni mica amb ella .

La veritat és que, amb l'alta mèdica, Alexia tornarà a l'equip per al tram final d'aquesta temporada, amb aquesta 'Champions' en joc i amb la Lliga F a punt de caramel per a l'equip blaugrana, que recupera la capitana i la considerada com a millor jugadora del moment.