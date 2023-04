Frenkie de Jong en una acció de la trobada. Foto: FCB

El FC Barcelona va caure (2-1) dimecres 26 d'abril passat a Vallecas contra el Rayo Vallecano i no va aprofitar la punxada del Reial Madrid a Girona del dia anterior. En canvi, els d'Andoni Iraola ja poden celebrar l'anhelada permanència i, a més, poden anar a buscar la zona europea en les set jornades que queden de Lliga.

El Barça es va relaxar, encara amb un avantatge d'11 punts, a la recerca de la reconquesta de lliga quatre anys després. L'equip de Xavi va perdre mordent després del vital triomf diumenge contra l'Atlètic de Madrid i va caure davant un Raig poderós i solidari a la pressió.

El líder va jugar incòmode a Vallecas, superat al centre del camp amb un Pedri que tornava a l'onze després de la seva llarga lesió. Tres mesos sense la maneta per al canari, mentre a l'altre bàndol, Óscar Valentín i Unai López es feien amos del centre del camp, amb la bona pressió de Trejo, Álvaro García i Camello per comprometre la defensa visitant.

El mur del Barça, 23 porteries a zero aquesta campanya, es va enfonsar després d'un avís seriós de Camello que va aturar Ter Stegen, després de robatori a Pedri. La següent, davant una defensa tova, el jugador cedit per l'Atlètic de Madrid se la va emportar fàcil, se la va deixar a Álvaro i aquest va afusellar amb l'esquerra l'1-0 als 20 minuts.

El Barça va reaccionar però Lewandowski va allargar la mala sort en una gran intervenció de Dimitrievski. Per al segon temps, l'ofensiva blaugrana va continuar sense confirmar-se, amb moltes pilotes rifades des del darrere per Araujo i anul·lat Raphinha amb un potent Fran García, que no va dubtar també a anar-se'n amunt per signar el 2-0 al 53. Vallecas va tornar a rugir i al Barça, amb males sensacions tot el matx, se li va fer clara cara de derrota.

Després de l'enèsima imprecisió al centre del camp van arribar els canvis de Xavi i una mica d'orgull amb què van signar el 2-1 d'un Lewandowski que va tallar la sequera de gairebé un mes sense marcar. Tot i això, va estar més a prop el tercer local que l'empat d'un líder que no sembla tenir pressa per celebrar, amb 11 punts de renda, 21 en joc, que encara poden donar peu a ensurts