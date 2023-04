Joan Laporta, el president del FC Barcelona / @EP

Recentment, el Barça ha llançat una enquesta als socis per saber quin model de club prefereixen. El club és propietat dels socis al 100% però l'enquesta plantejava cinc possibilitats:

a)Millor seguir com fins ara amb propietat del 100% per als socis/sòcies del Barça.

b) Millor optar per ser societat anònima esportiva amb accionistes.

c) Millor un model mixt on almenys el 51% és dels socis/sòcies.

d) Cap dels models anteriors.

e) No ho sap.

Aquesta pregunta no és del tot aleatòria, tenint en compte la situació financera del Barįa. Convertir-se en una SAD implicaria que arribés un comprador que adquirís totes les accions i es convertís en el propietari del club, una cosa similar al que passa amb el Manchester City o el PSG, per exemple.

D'altra banda, el model mixt seria similar al del Bayern Munic, on el propietari majoritari continua sent el soci però el 49%, i per tant la minoria, correspon a un accionista extern. D'aquesta manera, la voluntat dels socis continuaria prevalent però darrere tindrien un impuls econòmic important.

UNA PUJADA MASSIVA DELS ABONAMENTS DURANT LA PROPERA TEMPORADA

Cal tenir en compte que el Barça ha tancat recentment el finançament de 1.450 milions d'euros per reformar tot l' Espai Barça, que acollirà el nou Spotify Camp Nou, el Nou Palau Blaugrana i altres elements del terreny, com ara les noves oficines, un hotel , un petit Palau amb pista de gel i la remodelació urbanística de l´entorn.

Per construir aquesta futura joia de la ciutat Comtal, el Barça haurà de traslladar-se la temporada que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on l'aforament passarà a ser pràcticament la meitat: uns 49.000 aficionats davant dels gairebé 100.000 que pot albergar actualment l' Spotify Camp Nou , i que augmentarà fins als 105.000 espectadors.

És per això que la junta directiva ha decidit suspendre temporalment els abonaments que els aficionats mantenien al feu blaugrana i passarà a haver-hi unes passades amb un increment del 30% en el preu.

Per tant, els preus socis podran adquirir aquest abonament de la temporada per un preu que oscil·la entre 723 i 1.738 euros. Elena Fort, la vicepresidenta institucional, afirmava que aquests preus partien d?una forquilla d?entre 25 i 60 euros per partit. Hi haurà uns 27.385 abonaments disponibles per a l'èxode blaugrana.

D'aquesta manera, la meitat dels seients serien per als abonats i la resta estaria lliure perquè els aficionats poguessin accedir-hi mitjançant la compra d'entrades.

L'EFECTE 'MESSI'

Més enllà de tot l'esportiu que l'astre argentí pot continuar aportant al joc, Leo Messi pot ser un actiu que ajudi aquesta transició. D'una banda, s'assegurarien que la gent acudís al camp, ja que la tornada del millor jugador de la història seria un element molt llaminer per als aficionats. A part, la venda de samarretes i els patrocinadors que podrien arribar al club gràcies a la seva arribada ajudarien a pal·liar totes les pèrdues en aquest èxode.

El jugador sembla que està per la feina de venir i el Barça sembla decidit a fer tot el possible per tornar. Ara només falta que LaLiga accepti el pla de viabilitat econòmic presentat pel conjunt blaugrana per donar llum verda a la tornada de l'astre argentí.