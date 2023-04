La jugadora del Barça Femení Caroline Graham Hansen al partit contra el Chelsea a l'Spotify Camp Nou, corresponent a la tornada de semifinals de la Lliga de Campions femenina

El Barça Femení va empatar aquest dijous contra el Chelsea (1-1) a l'Spotify Camp Nou, a la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions, i estarà gràcies al 0-1 de l'anada a Stamford Bridge a la final d'Eindhoven , la tercera consecutiva i la quarta en els darrers cinc anys per a les blaugranes.



No hi va haver festa completa perquè les de Jonatan Giráldez no van poder guanyar, i tampoc va ser aquest el partit del retorn d'Alexia Putellas després de gairebé 10 mesos de lesió. Però hi va haver festes, i merescudes, perquè el Barça va ser superior al global de l'eliminatòria i seran a la final. Una altra.



Caroline Graham Hansen és el nom d'aquesta semifinal, amb el seu golàs a l'anada i el gol en aquest duel de tornada en un Spotify Camp Nou amb més de 72.000 ànimes remant a favor de les 'culers'. Però la noruega, mancant la 'Reina' Alexia, va ser la millor i la jugadora clau que va permetre començar a somiar amb Eindhoven.



És la quarta final a cinc anys, la tercera consecutiva. De les tres anteriors, les blaugranes van guanyar el 2021 el Chelsea, precisament, a Göteborg (4-0), però van perdre les del 2019 i el 2022 davant l'Olympique de Lió, en les dues ocasions. Ara, als Països Baixos, buscaran el segon títol continental.



Amb aquest empat, això sí, es va trencar la ratxa de 18 partits guanyats de manera consecutiva a casa a la Women's Champions League. I això que el Barça, tret dels minuts finals quan el Chelsea va anar amb tot a dalt buscant la pròrroga, va ser millor al seu feu. L'empat no es pot considerar injust del tot, però sí en una mica. El Barça va tenir més ocasions i el Chelsea va gaudir tot just de la del gol.



Al 8' se li va anul·lar un gol a Graham Hansen per mà, però la noruega no va fallar a la seva cita amb el gol en aquestes 'semis' al 63', amb un gol que va arribar en una jugada ràpida iniciada en camp propi amb conducció excel·lent d'Aitana Bonmatí, assistida de primeres i amb molta classe per Mariona Caldentey. Aitana no va deixar anar la pilota fins a regalar amb precisió el gol a Graham Hansen, el xut del qual ho va intentar rebutjar Carter, sense fortuna.



Aquest 1-0 ho encarrilava tot, però el Chelsea va reaccionar ràpid. Quatre minuts després, en una contra del Chelsea --el VAR no va veure falta en la recuperació de les angleses--, Sam Kerr va rebre en carrera i el seu intent de globus el va desviar bé Sandra Paños, però el rebuig va caure a Guro Reiten, que va marcar a porta buida. Primera jugada amb xut a porta de les blues. I tot just una de dues, amb xut final de Cuthbert al 80'.



Poca cosa més va fer un Chelsea que, amb Pernille Harder com a refresc, sí que va aconseguir tancar el Barça a la seva àrea durant uns minuts de nerviosisme. Però la veritat és que els minuts finals i el descompte van tornar a ser blaugranes. Geyse, que també va sortir des de la banqueta, no va voler rematar una passada de la mort i Salma Paralluelo va posar a prova la meta rival Berger, que va desviar a córner el seu xut ras.



Va faltar això, un segon gol, perquè s'enfonsés el Camp Nou. Això i que Alexia Putellas hauria pogut jugar després de la lesió, després de gairebé 10 mesos de patiment fora de l'equip. La capitana haurà d'esperar, ja que no era partit per arriscar amb la 'The Best'. Alexia tornarà a l'equip a la Lliga F mirant a ser protagonista en aquesta final d'Eindhoven, en què el Barça Femení intentarà escriure una altra pàgina daurada a la seva història.



--RESULTAT : BARÇA FEMENÍ, 1 - CHELSEA, 1 (0-0, al descans).



BARÇA FEMENÍ : Panys; Torrejón (Crnogorcevic, min.73), Parets, Mapi León, Rolfö; Walsh (Engen, min.60), Aitana Bonmatí (Geyse Ferreira, min.84), Guijarro; Graham Hansen, Oshoala (Paralluelo, min.60) i Mariona Caldentey.



CHELSEA : Berger; Périsset (Rytting Kaneryd, min.81), Mjelde, Eriksson, Carter; Leupolz, Cuthbert, Reiten (James, min.76); Kerr, Fleming (Harder, min.75) i Charles.

GOLS

1-0. Min.63, Graham Hansen.

1-1. Min.67, Reiten.



-- ÀRBITRA : Esther Staubli (SUI). Va amonestar Reiten (min.18) i Cuthbert (min.90) al Chelsea.

-- ESTADI : Spotify Camp Nou, 72.262 espectadors