El Real Madrid té un peu i mig fora de l'Eurolliga de bàsquet... però el pitjor del matx que va enfrontar el conjunt blanc i el Partizan de Belgrad la nit del 27 d'abril passat, i que es va saldar amb la segona victòria dels balcànics, va ser la tangana que es va muntar quan faltaven poc més d'un minut per al final amb un marge de +15 per als serbis.

Tot va començar amb una falta antiesportiva de Sergio Llull (amb el puny tancat) sobre un jugador visitant, Kevin Punter. Després de la infracció, el del Partizan va anar a reprendre l'actitud del balear... i es va desfermar una tangana amb empentes, cops i puntades de peu.

Però el més lamentable va ser el que va fer el també madridista Guerschon Yabusele , que va agafar d?esquena i pel coll Dante Exum (exjugador del Barça) i el va llançar amb violència contra el terra. Exum va abandonar el WiZink Center usant crosses.

Durant 15 minuts van veure les imatges els àrbitres, que van decidir donar per acabat el matx amb 1.40 al lluminós.

YABUSELE ES DISCULPA

Amb l'amenaça de sancions per part de l'Eurolliga flotant, el francès ha volgut fer servir les xarxes socials per demanar disculpes per la seva acció violenta.

"Lamento profundament el meu comportament en el partit d'ahir a la nit. El bàsquet es tracta de l'esportivitat i l'amistat. Les meves més sinceres disculpes al Partizan, club amb què sempre hem tingut una gran relació, a Dante Exum i la seva família, als meus companys , el meu club i tota l'afició", assegura a Instagram.