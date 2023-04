El Barça i el Betis s'enfronten a l'Spotify Camp Nou a la 32a jornada de La Lliga. | @EP

FC Barcelona i Betis es mesuren a les 21 h a l'Spotify Camp Nou en un duel que estarà marcat pel comiat de Joaquín a Barcelona i per la possible tornada a l'arena d'Ousmane Dembélé, convocat en aquesta ocasió per Xavi després de gairebé 3 mesos de lesió.

Pel camí per aixecar el títol de Lliga, el Barcelona, líder de la competició amb onze punts d'avantatge sobre el Reial Madrid, busca seguir aplanant el seu camí cap a un títol sentenciat. Mentrestant, el Betis vol arribar als llocs d'accés a competicions europees malgrat tenir l'Athletic Club esperant la seva oportunitat a tres punts.

ALINEACIONS CONFIRMADES



Barcelona : Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Pedri, Gavi'; Raphinha, Lewandowski.



Betis : Rui Silva; Montoya, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guido Rodríguez, William Calvalho; Luiz Henrique, Canals; Ayoze, Wilian José.

Àrbitre : Carlos del Cerro Grande.