Carlos Alcaraz / @EP

El tennista espanyol Carlos Alcaraz es va classificar aquest dimarts per als quarts de final del Mútua Madrid Open, quart Masters 1000 de la temporada i que es disputa sobre terra batuda, després de derrotar amb molta autoritat l'alemany Alexander Zverev en dos sets per 6-1 , 6-2, mentre que Alejandro Davidovich i Jaume Munar es van acomiadar davant el croat Borna Coric (6-7, 6-3, 7-6) i l'alemany Daniel Altmaier (6-3, 6-0).

L'actual campió sembla que va agafant to i ritme a la Caixa Màgica. Després dels problemes de la seva estrena davant el finlandès Emil Ruusuvuori, va elevar el nivell davant el búlgar Grigor Dimitrov i tampoc va donar opcions al tercer rival, en el que era la reedició de la final de l'any passat.

El primer cap de sèrie a Madrid tenia un bon examen davant el d'Hamburg, un jugador que rendeix molt bé a la capital, on suma dos títols i un subcampionat, però que encara segueix a la recerca de trobar el joc que oferia just abans de lesionar-se de gravetat a l'últim Roland Garros. Alcaraz va ser implacable i només va necessitar una hora i 20 minuts per desfer-se'n.

El murcià es va mostrar molt solvent (21 guanyadors i només nou errors no forçats), sense la necessitat d'un partit espectacular, on els seus millors cops van arribar segurament en una segona mànega on no es va relaxar i va pujar un punt el tennis per impedir qualsevol reacció de un Zverev, excessivament erràtic (22 errors no forçats per 12 winners) i capcot davant la superioritat del seu oponent.

Alcaraz va tancar el servei al seu rival, a qui aquesta arma no li va funcionar, igual que dos dels seus millors cops, el seu drive i el revés creuat a dues mans. El tennista espanyol no va cedir ni una bola de 'break' a tot el matx i només va perdre vuit punts amb la seva sacada, mentre que va martellejar des de la resta contínuament (10 boles de trencament).

El defensor del títol va començar manant molt aviat. Després d'un joc molt llarg, va trencar el servei a Zverev i va agafar la iniciativa al marcador (3-0). L'alemany va semblar reaccionar des del servei, però va desaprofitar un 40-0 i va encaixar un segon trencament que li va posar el set impossible.

El d'Hamburg va intentar reaccionar i es va aferrar al servei per a això, esperant que el murcià afluixés. Va tirar endavant amb molt patiment els dos primers, però fins aquí va acabar la seva resistència perquè el número dos del món es va endur els últims cinc jocs i es va endur el bitllet als quarts de final.

Alcaraz s'enfrontarà al rus Karen Kachanov, un jugador que està travessant un bon moment tennístic, com va confirmar amb la seva victòria davant el seu compatriota, cinquè favorit i campió al Masters 1000 de Montecarlo, Andrey Rublev, per 7-6(8) , 6-4.

En canvi, no van tenir tanta sort el malagueny Alejandro Davidovich i el balear Jaume Munar, que van caure eliminats davant del croat Borna Coric i l'alemany Daniel Altmaier, en dos partits amb un desenvolupament diferent.

Així, l'andalús va haver de viure una altra 'marató' després del patit davant el danès Holger Rune i va acabar caient després de més de tres hores i mitja i en tres sets per 6-7(5), 6-3, 7-6(5 ). Davidovich va arribar a estar 4-3 i tregui en el parcial definitiu i tampoc va poder aprofitar un 4/2 en una 'mort sobtada' on el croat va treure els seus millors cops i va tenir també la fortuna necessària.

El jugador balcànic buscarà les semifinals a la terra batuda de la Caixa Màgica davant l'alemany Altmaier que, en canvi, amb prou feines va donar opcions a un Jaume Munar, una mica 'tocat' i que va cedir en dues mànegues per 6-3, 6-0.