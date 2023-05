Alemany, en un acte del Barça. Foto: Europa Press

Eren les 10.20 de la nit, el barcelonisme estava eufòric per la victòria davant l'Osasuna... i va arribar una notícia inesperada i que va caure com una bomba. Un comunicat del Barça explicava que Mateu Alemany , el director de futbol del club, abandonarà l'entitat quan s'acabi aquest curs per “iniciar un nou projecte professional”.

Alemany, amb un gran prestigi pel seu treball en clubs com el València i el Mallorca, va entrar a l'estructura esportiva del Barça després de la victòria de Joan Laporta el 2021 i va signar un contracte fins al 2024... que finalment no complirà.

Així, encara que es desvincularà del club l'1 de juliol, gràcies a un acord amistós, el balear s'ha compromès a tancar totes les operacions del primer equip aquest estiu , "encara que n'hi hagi alguna que es faci a l'últim instant del mercat", segons va informar el club.

El seu futur és a Anglaterra; l'Aston Villa de Birmingham, actualment setè classificat de la Premier League (té opcions de jugar a Europa) serà la seva nova casa.