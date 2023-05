Barça / @EP

El FC Barcelona va guanyar el CA Osasuna (1-0) aquest dimarts a l' Spotify Camp Nou, a la jornada 33 de LaLiga Santander , per continuar apropant-se al títol domèstic i gràcies a un Jordi Alba que, sortint com a refresc, va rescatar un Barça espès que segueix abonat als 1-0 davant un 'Osasuna B' que, amb un de menys des de la mitja hora, va pensar a la final de Copa del Rei de dissabte.

El Barça no va estar gens fi al seu feu. L'afició va arribar a desesperar-se al veure que el seu equip creava ocasions però no definia, bé per desencert o bé per la gran nit d'Aitor Fernández defensant la porteria. Al final, un Jordi Alba que va tornar boig celebrant el gol va ser la clau del partit.

El carriler de l'Hospitalet de Llobregat, exercint de capità i veterà, va demostrar una vegada més que accepta de bon grau que Balde li passi per davant però, quan té minuts, els aprofita i repta el seu jove successor. Amb bons centres, amb clarividència ofensiva i amb un gol salvador.

El Barça segueix abonat a l' 1-0 en aquesta Lliga que té cada cop més a prop, ja a tocar pràcticament. Semblava que el Barça patiria un 'gatellàs' davant un Osasuna ple de suplents, pensant en aquesta final copera de dissabte a Sevilla contra el Reial Madrid, i que a més es va quedar amb un menys al 27' per expulsió, per vermella directa, del del planter debutant Jorge Herrando.

Xavi va sortir amb poques sorpreses al seu onze, però aquesta vegada va estar encertat en els canvis des de la banqueta. Ousmane Dembélé va intentar canvis de ritme i uns contra uns, Ansu Fati va estar desafortunat i tenallat al principi però va anar millorant i, sobretot, amb Jordi Alba va semblar tornar al passat, a aquest joc elèctric per l'esquerra i amb constants alternatives de qualitat al joc ofensiu.

Al gol, per exemple, al minut 85. Va començar la jugada Dembélé per la dreta, la va donar a Robert Lewandowski (a qui el van anul·lar, bé i des del VAR, un gol al 79' ) perquè aquest aixequés la cap i la posés enrere, per a un excels aquesta nit Frenkie de Jong que la va pentinar, amb criteri, per assistir Jordi Alba. I aquest li va donar, amb l'exterior i l'efecte, de primeres per batre Aitor, que la va fregar.

Era la nit del porter de Mondragón, però li van faltar mil·límetres per coronar-se evitant aquest gol. Al final, el Barça va trobar el camí al triomf, una victòria que deixa contenta l'afició blaugrana malgrat el patiment previ davant el mur doble d'Osasuna; el d'una defensa que va arribar a ser una línia de 6 membres i l'Aitor, el millor dels navarresos.

Va evitar gols de Pedri, Raphinha, Ansu Fati, Lewandowski, Araujo. Però el Barça va fallar, en botes de Pedri primer i de Dembélé, després, gols cantats amb remats desencertats a porta buida. Ocasions fallades tan clares que semblava que el Barça no marcaria.

Fins i tot Osasuna, malgrat jugar amb incomptables rotacions i amb un de menys des del 27', va tenir un parell d'ocasions per marcar. Allà va aparèixer Marc-André Ter Stegen, que torna a estar al seu millor nivell, per evitar el desastre majúscul en ocasions d'Iker Muñoz, per exemple, en un xut des de fora de l'àrea.

Sens dubte, qui va tenir la iniciativa del joc i va gaudir de les millors ocasions va ser un Barça que va pressionar el Reial Madrid, que va començar el seu partit a les 22.00 hores sabent que estava a 14 punts del líder i que va acabar caient davant de la Reial Societat per 2-0.

El Barça va fer els deures, i si aconsegueixen guanyar el derbi contra l' Espanyol a l'RCDE Stadium , els de Xavi Hernández es coronaran com a guanyadors de LaLiga Santander 2022/23.