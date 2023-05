Foto: Instagram (@leomessi)

El viatge de Leo Messi a Aràbia Saudita per compromisos comercials de l'astre argentí ha tingut conseqüències: el seu equip actual, el París Saint-Germain , ha sancionat el '30' amb 2 setmanes de feina i sou per aquest desplaçament, per al qual no va demanar permís.

Als alts comandaments del PSG no els ha agradat res que la Pulga acudeixi a Aràbia , un país que té unes relacions tenses amb Qatar , l'estat en què recau la propietat del club francès.

Així, la decisió podria ser el detonant definitiu perquè l'exblaugrana prengui la decisió de no seguir al PSG més enllà d'aquesta segona temporada que té signada. De fet, segons publica L'Equipe , el mateix club hauria pres la decisió de no perllongar l'enllaç amb el rosarí, cosa que, fins ara, volia fer.

D'aquesta manera, el vostre enllaç amb el club de la capital gal·la acabarà en menys de 2 mesos. On serà el futur?