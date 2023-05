Abrines celebra una acció de la trobada. Foto: (@FCBbasket)

A la primera. El Barça de Sarunas Jasikevicius s'ha classificat per a la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet després de la seva victòria (66-77) contra el Zalgiris Kaunas dimecres passat a la nit 3 de maig. D'aquesta manera, els blaugranes són els primers classificats per jugar pel títol, que es decidirà entre els dies 19 i 21 d'aquest mes a la capital de Lituània.

Així, Jasikevicius posa el quadre culer en una altra semifinal. A casa del tècnic ia la tercera, el Barça buscarà el seu gran objectiu, una Copa d'Europa que va guanyar per segona i última vegada el 2010. Els blaugrana van defensar fort i van recuperar l'encert al tercer quart per fer el 3-0 que els tornarà a Kaunas.

Després de dues actuacions notables al Palau, el Barça va entrar seriós al Zalgirio Arena, però va haver de suar fins al final. La bona ratxa que van trobar Satoransky,Abrines i Tobey al segon temps, el moment espectacular de Vesely encara que va arribar a ennuvolar-se a Kaunas, i aquesta bona defensa, van citar el Barça amb Partizán o Reial Madrid a la semifinal europea.

Les bronques de Kazys Maksvytis van guanyar, encara que sembli complicat, a les del seu compatriota a l'altra banda i el Zalgiris es va acomiadar a poc a poc uns playoffs que va agafar a l'última jornada a costa del Baskonia. La primera meitat va ser de nervis, de moltes pèrdues, tot i que els visitants van començar al davant (3-13).

Dimsa i Birutis van tallar una sequera que va canviar de bàndol. El Barça, sense punts de Mirotic ni Laprovittola, va viure de les rendes d'un Vesley que es va contagiar de les fallades al segon quart. Un triple d'Abrines va tallar la sagnia, en un espès 26-29 al descans.

Els dos equips trobaven a faltar ritme en atac, moure millor la pilota. Després de regalar uns rebots al cèrcol, el Barça va passar a l'atac amb dos triples seguits de Satoransky, més tres tirs lliures de Laprovittola, la seva única anotació (34-43). Vesley va recuperar el canell a mitja distància i Mirotic també va connectar. L'estirada culer va culminar amb la ratxa de Tobey per a un 45-61 que va retallar Lekavicius just abans de l'últim quart.

El Zalgiris va arribar a signar un 10-0 de parcial, el seu cop final a l'Eurolliga, perquè el Barça va respondre amb Vesley iAbrines. Concentrat i sòlid, com en tota la sèrie, els de Saras van tornar a complir amb la seva presència a la final, en espera que la tercera sigui la vençuda.