Leo Messi / @EP

La història d'amor entre Leo Messi i el FC Barcelona és una de les més conegudes al món del futbol. Tot i que els camins es van haver de separar a causa de la precària situació econòmica del club blaugrana, la realitat és que l'amor ha estat intacte. És per això que el club liderat per Joan Laporta vol tornar a repescar l'argentí per a la temporada que ve, cosa a la qual cosa el '10' per excel·lència ja hauria dit que sí.

Aquesta és la seva estima pel club que s'ha tatuat fins i tot un escut del Barça a la cama esquerra. Ningú se n'havia adonat fins que un vídeo del seu acte promocional a l'Aràbia Saudita deixava veure la cama. Els aficionats més perspicaços se'n van adonar i Veronica Brunati, una de les periodistes més connectades a l'entorn de l'argentí, ho va confirmar a les seves xarxes socials.

El Barça ja s'està movent per segellar la tornada del fill pròdig a Can Barça. De moment, l'oferta que us presentarà serà de 25 milions bruts , la qual cosa correspondria a uns 12-13 milions nets, aproximadament. Pel que fa al temps, seria d'1 temporada més una altra d'opcional, i per això el juny del 2024, Messi podria tenir l'opció de rescindir-ho.

L'argentí continuaria sent un dels sous més elevats de la plantilla, però aquesta vegada d'una manera elevada a la nova escala salarial imposada per Joan Laporta. Per aconseguir el seu retorn, cal que el Barça redueixi la massa salarial per ajustar-se al 'fair play' financer imposat per LaLiga. Seran capaços de fer-ho per aconseguir el 'last dance' de l'astre argentí?