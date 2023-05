Gudelj i Puado. Foto: RCD Espanyol

El Sevilla va superar (3-2) l' Espanyol en un dels partits jornada 33 de la Lliga Santander per mantenir les bones sensacions abans de buscar la final de l'Europa League davant la Juventus i deixar molt tocat els blanc-i-blaus.

Una primera part vibrant va ensenyar la fe a la salvació de l'Espanyol. El quadro periquito es va aixecar de l'1-0 de Bryan Gil als 22 minuts amb la remuntada abans del descans. Després que el VAR somrigués als locals, quan el quadro català reclamava falta de Rafa Mir sobre Cabrera, des de la tele l'àrbitre va validar l'1-1.

El gol en pròpia porta de Rekik va deixar tocat un Sevilla amb molts canvis, pensant a la semifinal de la Lliga Europa davant el Juventus, i l'Espanyol va acaparar les jugades amb perill, amb una immillorable perdonada per Joselu, fins que Puado es va treure un sabata a l'escaire (1-2). Mendilibar va ficar Acuña i En-Nesyri amb el pas per vestidors, però no va guanyar presència el quadro local, sinó que va seguir poc precís en el seu joc.

El Sevilla va despertar amb una pilota al travesser d'Ocampos i va trobar el 2-2 en un regal de Vini Souza, recanvi d'un Darder tocat, en un penal sobre Pape Gueye. El davanter argentí va firmar el 2-2 i el Pizjuán va prémer amb tot a la recerca de la victòria. L'Espanyol es va defensar com va poder, amb un altre travesser d'Ocampos, fins que va arribar el 3-2 de Gueye al 88'. Una llosa per a l'equip 'perico', que va reclamar falta sobre Keidi Bare a la sentència andalusa, a tres punts de la salvació.