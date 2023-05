Foto: PSG

Que les estrelles de l?esport cobren sous milionaris no és un secret per a ningú. Tot i això, a tothom li pot picar la curiositat (més o menys sana) de saber, exactament, qui són els millors pagats i els seus salaris.

Per sortir de dubtes, la revista Forbes, de referència a l'àmbit econòmic, ha publicat una llista amb els 10 homes més ben pagats aquest 2023. La publicació assenyala que la seva enumeració inclou els ingressos que generen per la seva activitat esportiva i també els seus ingressos fora de els terrenys de joc, és a dir, allò que perceben per contractes publicitaris i altres conceptes.

1) Cristiano Ronaldo (futbol, 136 milions de dòlars). Als seus 38 anys, el portuguès torna a encapçalar la llista gràcies al lucratiu contracte signat amb el club saudita Al-Nassr. CR7 ingressarà 46 milions de dòlars per la seva participació a la lliga àrab, però a aquesta xifra se li han de sumar 90 milions més d'ingressos publicitaris.

2) Leo Messi (futbol, 130 milions de dòlars). També veterà, amb 35 anys, l'argentí, flamant campió del món, presenta una distribució d'ingressos molt curiosa: la meitat dels beneficis són per jugar a futbol i l'altra meitat pels compromisos i les marques amb què té vincles. Encara que si vol tornar a Barcelona, els seus emoluments hauran de baixar, i molt...

3) Kylian Mbappé (futbol, 120 milions de dòlars). Completa el podi un altre futbolista, company de Messi (per ara) al PSG. Assenyalat com un dels hereus a ocupar l'olimp del futbol, el jove davanter francès percebrà 100 milions pel seu rendiment vestint l'elàstica parisenca (va renovar el curs passat després de coquetejar amb el Reial Madrid).

4) LeBron James (bàsquet, 119,5 milions de dòlars). A mig milió de dòlars de colar-se entre els 3 millors es queda l?estrella de Los Angeles Lakers, de 38 anys, que percep molt més per ser imatge d?empreses com Nike que pel seu contracte amb la franquícia de la NBA. King James cobra 75 milions per publicitat, sent un dels referents en aquest aspecte.

5) Saúl Canelo Álvarez (boxa, 110 milions de dòlars). En el cas del púgil asteca, el desequilibri entre allò percebut per la seva activitat esportiva i allò ingressat per publicitat és molt elevat. S'estima que als comptes bancaris entraran 100 milions de dòlars pels combats, mentre que la resta dels seus beneficis seran de 10 milions.

6) Dustin Johnson (golf, 107 milions de dòlars). Probablement, el nom més desconegut de la llista per al públic europeu que no estigui gaire familiaritzat amb l'esport que practica. Igual que passa amb Canelo , 102 milions del que guanyarà corresponen a tornejos, mentre que els 5 restants els generarà amb contractes publicitaris.

7) Phil Mickelson (golf, 106 milions de dòlars). Més veterà que Johnson (supera els 50 anys), pràcticament calca les xifres del seu company de professió; Forbes calcula que el golfista de San Diego guanyarà 104 milions gràcies a la seva habilitat amb els pals, mentre que els 2 milions que en falten fins als 106 seran via patrocinis.

8) Stephen Curry (bàsquet, 100,4 milions de dòlars). Tornem als parquets de l'NBA amb una altra de les grans estrelles de la lliga nord-americana. El base dels Golden State Warriors supera els tres dígits gràcies als 48,4 milions que percebrà pel contracte amb la franquícia californiana, als quals cal sumar els 52 del seu vincle amb empreses com Under Armour, entre d'altres.

9) Roger Federer (tennis, 95,1 milions de dòlars). En el cas de l'helvètic hi ha un asterisc i és que aquest 2023 ja està retirat. Per tant, la pràctica totalitat dels ingressos són dels contractes que té amb marques comercials de primer nivell internacional. De fet, només 100.000 dòlars corresponen a tornejos o exhibicions del 2023.

10) Kevin Durant (bàsquet, 89,1 milions de dòlars). A l'última posició del top 10 apareix l'aler dels Phoenix Suns. Durantula, igual que Messi, presenta uns ingressos salarials i comercials pràcticament idèntics, encara que la seva nòmina com a esportista és lleugerament inferior als seus altres cobraments.