Trigo dues hores i 25 minuts a segellar el triomf vencent Jan-Lennard Struff. | @CatalunyaPress

En una emocionant final del Mútua Madrid Open 2023, Carlos Alcaraz es va imposar davant de Jan-Lennard Struff amb un marcador final de 6-4, 3-6 i 6-3 per convertir-se en el nou campió del torneig. El jove tenista murcià va haver de lluitar de valent contra el valent alemany per revalidar el seu títol a la capital espanyola. Ha trigat dues hores i 25 minuts a segellar el triomf.

Alcaraz va mostrar un gran nivell de joc durant tot el partit, amb cops que fins i tot ell mateix va reconèixer que no solia fer als entrenaments. "Hi ha cops que als entrenaments no acostumo a fer i aquí em surten, em repeteixo a mi mateix que faci màgia i et surt de dins", va declarar el campió en una entrevista després del partit.

El murcià també va destacar la importància de mantenir-se concentrat en tot moment i adaptar-se a les circumstàncies del partit per superar el rival. "S'hi ha d'estar tota l'estona. En Jan és un jugador molt agressiu, sabia que m'havien de venir bombes i havia d'estar preparat. Jo també soc agressiu, però m'adapto molt bé a les circumstàncies. Avui m'ha tocat remar més i en certs moments jugar el meu joc i oblidar-me del rival, que és el que intento cada partit", va explicar Alcaraz.

Després del partit, el jove tenista va mostrar la seva alegria per haver guanyat a Madrid una vegada més, tot i que va reconèixer que no va ser fàcil i que va haver de patir en alguns moments. “Avui he gaudit a estones. Els nervis moltes vegades et poden, les cames et pesen... però he gaudit més que he patit”, va dir Alcaraz.

Amb aquesta victòria, Carlos Alcaraz, es consolida com una de les grans promeses del tenis mundial i demostra que segueix en plena progressió i evolució a la seva carrera esportiva.