Sergio Busquets ha decidit posar punt final a la seva etapa blaugrana després de defensar la samarreta del Barça durant 14 temporades. El jugador finalitza contracte aquest 30 de juny i tenia l'opció de renovar una temporada més pel club, opció que desitjava el seu entrenador Xavi Hernández , o bé tancar la seva trajectòria a la primera línia del futbol mundial i marxar a Aràbia Saudita per finalitzar la seva carrera . Finalment, la segona opció serà l'escollida.

A l'últim partit de lliga, el del planter ja va deixar entreveure que donaria una resolució definitiva al seu futur després d'aquestes petites vacances i aquest dimarts han tornat als entrenaments, per la qual cosa ha pogut traslladar la seva decisió final al tècnic egarenc.

Xavi era un dels que més licitava per la seva continuïtat per diversos motius. Primer de tot, perquè pocs entenen el futbol posicional com ell ho fa, i també perquè caldrà acudir al mercat per buscar-li un relleu, una mica complicat tenint en compte la situació econòmica del Barça.

Les últimes informacions apunten que l'elegit és Sofyan Amrabat, el pivot marroquí que va enlluernar el món al passat Mundial de Qatar. La cúpula blaugrana vol tancar la incorporació amb un traspàs de 25 milions d'euros, però és la Fiorentina qui ha d'acceptar l'acord.

Marxant-se aquest any, el del planter podrà finalitzar aquesta etapa amb magnificència, amb una Lliga sota el braç, que presumiblement guanyarà dissabte que ve davant l'Espanyol en el cas de guanyar el derbi.