Marc Márquez / @EP

El pilot espanyol de MotoGP, Marc Márquez (Repsol Honda), tornarà a competir al Gran Premi de França, que es disputa aquest cap de setmana a Le Mans, després de recuperar-se "totalment" de la lesió a la mà dreta, segons un comunicat .

"Després de trencar-se el primer metacarpià de la mà dreta a Portugal , Marc Márquez tornarà a competir a França. Després de consultar amb tres equips mèdics diferents, tots els implicats estan satisfets amb la curació de l'os i el #93 tornarà a la pista a França" , va anunciar el seu equip en una nota, després de perdre's els tres últims Grans Premis i sumar sols 7 punts al Mundial.

El doctor Ignacio Roger d'Oña, de la Unitat de mà i microcirurgia a l'Hospital Ruber Internacional, va explicar que l'avaluació de la situació clínica de Márquez va deixar veure "una millora notable en la consolidació de la fractura".

Segons ha remarcat el Repsol Honda, l'"objectiu principal" a França per al vuit vegades campió del món serà "tornar a la dinàmica d'un cap de setmana de GP", en un traçat en què Márquez ha pujat al capdamunt del podi tres vegades a la categoria reina.

"Estic molt content d'estar de tornada. Vull donar les gràcies al meu equip mèdic per la seva professionalitat i consells durant les últimes setmanes. Com a pilot sempre vols estar de tornada com més aviat millor, però amb una lesió com aquesta era molt important deixar que es curara. Ara estic totalment centrat a pilotar, no he de preocupar-me per la lesió, ja que està totalment curada. Treballarem al màxim", va valorar el mateix Márquez en declaracions al Repsol Honda Team.

A més, el de Cervera podrà competir sense cap restricció a Le Mans , ja que el Tribunal d'Apel·lació va anul·lar aquest dilluns la sanció que se li va imposar després del seu incident al Gran Premi de Portugal. Els comissaris de carrera van castigar Márquez amb una doble 'long lap' per al GP d'Argentina per la maniobra que va realitzar a Portimao i que va acabar enviant a terra i provocant una lesió al portuguès Miguel Oliveira (Aprilia), a més de Jorge Martín ( Ducati), que va poder continuar.

Per part seva, Joan Mir afronta el cinquè GP del curs amb l'objectiu de completar un cap de setmana "consistent". "Dilluns vam tenir un test molt intens, sobretot treballant en la posada a punt de la base de la moto. Espero treure'n profit durant el cap de setmana. El GP de França sempre té la particularitat del temps, però aquestes condicions més fresques semblen seure millor. El nostre objectiu és aprofitar al màxim la situació que tenim", va expressar el balear.