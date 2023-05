Foto: EuropaPress

Guàrdia Civil , en el marc de l'operació Monybet desenvolupada a la província de Cadis , ha desarticulat una organització criminal dedicada a arreglar partits de futbol per estafar les operadores de joc. A l'operació han estat detingudes quatre persones, entre les quals hi ha els dos capitostos i el porter i defensa d'un club de futbol.

A més, hi ha 34 investigats dels quals sis són jugadors professionals en actiu de Tercera Divisió i la resta són persones que facilitaven la seva identitat per fer funcions de mules dels diners.

Durant els registres realitzats s'han localitzat 16.695 euros en efectiu , diversos comptes de criptomonedes, documentació relacionada amb apostes i gran quantitat de material informàtic de telefonia mòbil i emmagatzematge, atès que se sospita que l'organització hauria obtingut beneficis en premis superiors al milió de euros. A més, s'estima que hi hauria més de 30.000 persones afectades per apostes que van fer de bona fe.

L'operació es va iniciar el febrer de l'any passat, quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement a través de la Junta Directiva de l'equip de futbol de Conil de la Frontera, que el seu equip, que s'estava jugant entrar en fase d'ascens, havia jugat un final de temporada incoherent, amb relació a allò realitzat durant la primera fase de la temporada.

La directiva havia observat que alguns jugadors no estaven actuant amb la professionalitat que els partits requerien, sospitant que estaven involucrats amb apostes esportives.

Les primeres investigacions es van centrar en la petició de dades a la Direcció General del Joc, organisme encarregat del control de totes les apostes esportives realitzades al territori nacional, de les dades de totes les apostes realitzades al Conil CF durant la temporada 2021-2022 , així com dels apostants, rebent una llista de més de 100.000 apostes realitzades.

El primer que va cridar latenció dels investigadors era laugment desproporcionat de les apostes realitzades als partits daquest equip durant la segona fase de la temporada, sent significatiu a més que limport apostat en aquests partits era molt superior al de la resta dapostes realitzades altres partits de futbol.

L?import apostat en els partits d?aquest equip era totalment desproporcionat. Mentre que les apostes realitzades a altres equips eren entre un i 50 euros, les apostes realitzades al Conil CF sobrepassaven, la majoria d'ocasions, els 300 euros per aposta realitzada, i aquest és el límit que les cases d'apostes permeten realitzar als equips de Tercera Divisió , motiu pel qual els apostants realitzaven diverses apostes repetides amb aquesta quantitat.

Per intentar dissimular les seves activitats, camuflaven les apostes "sucoses" entre altres apostes previsibles i sense cap risc per a partits de Primera Divisió i així no despertar les sospites de les cases d'apostes i que procedissin amb el bloqueig del compte.

Un altre mètode era l'ús de les anomenades mules de diners, és a dir, persones que prestaven la seva identitat com a apostants perquè l'organització pogués multiplicar els seus beneficis, de vegades a canvi d'un percentatge dels beneficis i d'altres a canvi d'informació privilegiada per fer les pròpies apostes.

Amb tota aquesta informació i després de fer el visionat dels partits sospitosos, es van poder observar errors gens comuns en jugadors professionals de Tercera Divisió, especialment en els gols rebuts al Conil CF

Després de les declaracions realitzades a la plantilla de l'equip es va poder constatar que totes les sospites apuntaven al porter ia un defensa , no descartant que dos jugadors més poguessin estar també relacionats.

Els caps de l'organització que realitzaven les apostes fraudulentes estaven vinculats al món del futbol professional, fent tasques d'assessor de pronòstics esportius, coneguts com a "tipster".

Aquestes persones eren un antic jugador d'un altre equip gadità i un entrenador de futbol i tenien comprats el porter i un defensa de l'equip conileny, que rebien grans beneficis per les seves accions o inaccions.

L'operació ha estat coordinada per la Guàrdia Civil a Cadis i la Fiscalia Anticorrupció d'Audiència Provincial de Cadis, coordinada pel Jutjat número 3 de Chiclana de la Frontera.