L'última vegada que el Barça va cantar la victòria jugant contra l'Espanyol va ser el 1949 a les Corts. | @EP

El FC Barcelona busca assegurar el seu títol de Lliga aquesta nit (21 h) a l'RCDE Stadium en un derbi contra l'Espanyol, que està lluitant per evitar el descens.

Amb una diferència de 51 punts entre els dos equips, aquest és l'avantatge més gran que hi ha hagut en un derbi català al segle XXI. Guanyar a l'estadi de l'Espanyol és una meta atractiva per als de Xavi Hernández, ja que mai no han aconseguit guanyar la Lliga allà. L'última vegada que el Barça va cantar victòria jugant contra l'Espanyol va ser el 1949 a les Corts.

L'Espanyol, per la seva banda, necessita sumar punts per seguir lluitant per la permanència a la Lliga. El Barça ve de guanyar contra l'Osasuna, mentre que l'Espanyol va perdre contra el Sevilla.

Aquestes són les possibles alineacions: