Tot i l'alegria de la victòria, la celebració al camp es va veure entelada per un grup d'aficionats de l'Espanyol que va irrompre al terreny de joc amb actitud violenta. | @EP

El FC Barcelona s'ha proclamat campió de LaLiga Santander 2022/23 aquest diumenge, en golejar (2-4) l'Espanyol a la jornada 34, celebrada al RCDE Stadium. L'equip de Xavi Hernández ha començat amb una exhibició durant els primers 60 minuts que l'Espanyol no ha pogut remuntar.

A falta de quatre partits per al final del Campionat Nacional, el quadro blaugrana va rubricar la reconquesta quatre anys després. Robert Lewandowski va signar un doblet, Alejandro Balde va firmar un altre gol a més d'un partit rodó i Koundé va fer el quart davant un Espanyol gairebé inofensiu i sense fe a puntuar davant del veí.

Xavi Hernández va sumar el seu segon títol --després de la Supercopa el mes de gener passat contra el Reial Madrid-- a la banqueta del club, on va ser llegenda de jugador. El Barça va saber aprofitar la primera opció matemàtica, amb l'al·licient de celebrar-ho en un derbi.

Així i tot, mentre els jugadors del Barça celebraven el seu triomf al RCDE Stadium, un grup gran d'aficionats de l'Espanyol va irrompre al camp amb comportament violent.

Per evitar qualsevol possible agressió dels ultres, els jugadors del Barcelona han hagut d'escapar corrents cap als vestidors. La policia i els guàrdies de seguretat de l'estadi han intervingut per controlar els disturbis i el llançament d'objectes al camp.

TORNADA A CANALETES

Els aficionats del FC Barcelona han tornat aquest diumenge a la nit a la Rambla de Canaletes per celebrar el nou títol del club. Han començat a concentrar-se abans que s'acabés el partit, i cap a les 23.00 hores ja han omplert la vorera central de la Rambla a l'altura de la font.