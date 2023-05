Foto: Leeds United

L'argentí Marcelo Bielsa ha estat nomenat nou seleccionador d'Uruguai , com a substitut de Diego Alonso, amb l'objectiu de portar els xerrades al Mundial de Canadà, Estats Units i Mèxic 2026, ha confirmat l' Associació Uruguaiana de Futbol (AUF) .

El tècnic rosarí, de 67 anys, portava allunyat de les banquetes des que va deixar el Leeds United , al qual va dirigir entre el juny del 2018 i el febrer del 2022 i al qual va pujar a la Premier League la temporada 2019-20, fa gairebé 15 mesos .

A Espanya, el Loco va dirigir l'Athletic Club (2011-13), amb què va jugar les finals de la Copa del Rei i de la Lliga Europa, i el RCD Espanyol (1998-99). També es va fer càrrec durant la seva carrera del Lille i l'Olympique de Marsella, a la Ligue 1; i de l'Amèrica i l'Atlas, a Mèxic.

A Argentina, durant els seus primers anys com a entrenador a Primera Divisió, va passar per Newell's Old Boys, on va ser campió de la temporada 1990-91 i el Torneig Clausura 1992, uns èxits que el van convertir en una llegenda del club i que van portar a posar-li nom al seu estadi; i Vélez Sarsfield, a qui va portar a la consagració del Clausura 1998.

Així, Bielsa es farà càrrec de la seva tercera selecció, després de dirigir entre 1998 i 2004 a Argentina, participant al Mundial de Corea-Japó 2002; ia Xile, que va comandar entre 2007 i 2011 i amb la va estar al Mundial de Sud-àfrica 2010.

Uruguai ocupa actualment el lloc 16è al rànquing FIFA, i la primera gran cita de Bielsa al capdavant de la selecció celeste serà la Copa Amèrica 2024 als Estats Units.