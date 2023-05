Foto: @EP

El Reial Madrid i el Barça rebran una injecció econòmica aquest estiu gràcies a la gira que faran de pretemporada als Estats Units. Els dos equips podran beneficiar-se d'aproximadament 15 milions d'euros cadascun gràcies a la col·laboració que tenen amb el fons de capital risc Sixth Street, a través de la seva participada Legends en associació amb la promotora americana d'esdeveniments esportius AEG .

Els altres equips que se sumaran a la gira seran Milan, Juventus, Arsenal i Manchester United. Tot i això, els equips italians disputaran tres partits, incloent enfrontaments amb els equips espanyols, mentre que els anglesos només en jugaran un. L'Arsenal s'enfrontarà al Barça i el United jugarà contra el Madrid. Els dos equips espanyols jugaran un total de quatre partits, incloent-hi un emocionant enfrontament entre ells a l'AT&T Stadium dels Dallas Cowboys el 29 de juliol.

La gira es durà a terme del 22 de juliol al 2 d'agost per diferents punuts dels Estats Units : Califòrnia (Los Angeles i San Francisco), Dallas, Houston, Las Vegas i Orlando. La venda d'entrades estarà disponible a partir del proper 19 de maig.

Curiós o no, es dóna la circumstància que tots els equips participants encara estan lligats contractualment amb la Superlliga europea , liderada per Florentino Pérez, a excepció de l'Inter de Milà, que se n'ha desvinculat legalment.

Per tant, els equips que participin a la Soccer Champions Tour cobraran uns 55 milions d'euros, a raó d'uns 3,5 milions per partit per a cada equip, aproximadament. Els dos equips espanyols seran els que més beneficis rebin.

CALENDARI DEL SOCCER CHAMPIONS TOUR 2023

Dissabte, 22 de juliol

FC Barcelona vs. Juventus a Levi's Stadium, Santa Clara, CA

Diumenge, 23 de juliol

Reial Madrid vs. AC Milan a Rose Bowl Stadium, Pasadena, CA

Dimecres, 26 de juliol

Reial Madrid vs. Manchester United a NRG Stadium, Houston, TX

Dijous, 27 de juliol

Juventus vs. AC Milan a Dignity Health Sports Park, Los Angeles, CA

Dissabte, 29 de juliol

Reial Madrid vs. FC Barcelona a AT&T Stadium, Arlington, TX

Dimarts, 1 d'agost

AC Milà vs. FC Barcelona a Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

Dimecres, 2 d'agost