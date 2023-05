Erling Haaland, en un moment del partit d'anada. Foto: Europa Press

Manchester City i Real Madrid afronten, a les 9 del vespre d'aquest dimecres 17 de maig, la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions amb l'objectiu de colar-se a la final. L'anada va acabar amb 1-1, de manera que tot està obert.

El 14 vegades campió d'Europa té molt a prop la seva divuitena final a la màxima competició continental, però per això ha d'afrontar encara un penúltim desafiament, de molt nivell, perquè ha de superar l'equip més en forma en l'actualitat i que a més creix encara més al fortí que ha convertit el seu estadi.

Aquest 2023, de 14 partits disputats davant la seva afició, els ha guanyat tots, amb 52 gols a favor i només set encaixats, mentre que a la Champions no perd des de l'inici de la campanya 2018-2019 (Lió) i en els següents 25 partits, n'ha guanyat 23 i n'ha empatat dos. L'equip madridista no ha guanyat mai en aquest recinte, on va perdre l'any passat en un espectacular partit (4-3), i això eleva el desafiament a què s'enfronta. L'empat, però, ara li podria valer almenys per jugar-se la sort en una pròrroga o una tanda de penals.

El primer capítol va deixar una eliminatòria equilibrada. Tots dos equips van proposar les seves diferents armes i van signar un empat a un gol que va deixar que fos ara l'Etihad el que exerceixi de jutge com ho va ser el 2022 el Santiago Bernabéu. Però a l'empara del seu públic, s'espera un City molt més voraç i ambiciós que el que es va desplegar durant molts minuts a Madrid, un canvi que obligarà el Real Madrid a un altre partit de molt nivell enrere per consolidar les opcions.

El conjunt madridista va plantejar un partit per donar la iniciativa als de Pep Guardiola i intentar sorprendre'l a la contra, però també va ser capaç de fer mal i mostrar les seves cartes amb la pilota quan el seu rival va decidir ser menys conservador a la segona part i ser més vertical, cosa que és més probable que es doni en aquest cas des del xiulet inicial.

Això ha de fer créixer la figura d'un Erling Haaland, ben subjectat especialment al Bernabéu per Antonio Rüdiger, però al qual tampoc no li van arribar gaires pilotes òptimes i que va acabar passant gairebé desapercebut. El golejador noruec sembla clau per a les opcions 'citizens' i això podria modificar una mica el plantejament de Guardiola, que ja va advertir que havia vist per on podia retocar per millorar l'eficàcia d'una possessió que serà seva.

Més impacte va tenir Vinicius Jr. L'extrem brasiler, malgrat el bon marcatge de Kyle Walker, va donar sempre sensació de perill i amb espais va demostrar el seu actual estat de forma, ratificat en un gran gol, encara que ara necessitarà que Karim Benzema s'assembli més al de la temporada passada a la Champions per crear dificultats a la defensa local.

EL DUBTE DEL 4-3-3 I EL 4-4-2 I DE QUI JUGARÀ ENRERE



En aquest sentit, el principal dubte per a Ancelotti, que es convertirà amb 191 en l'entrenador amb més partits a la competició, rau en si mantindrà l'ofensiu 4-3-3 de l'anada, amb Rodrygo Goes acompanyant el seu compatriota i el capità , o si decidirà ficar més energia al migcamp per contenir la possessió i la previsible intensa sortida del City, que fa un any va anotar dos gols als onze minuts.

L'italià té dubtes què resoldre, començant per la defensa i com la configurarà. No va confirmar a la prèvia Rüdiger i Militao, absent a l'anada per sanció, podria tornar, encara que podria formar parella amb l'alemany per desplaçar Àlaba al lateral esquerre. Això significaria que Camavinga, recuperat de l'ensurt patit davant del Getafe, seria suplent o que passaria al migcamp.

Aquesta segona opció donaria més força al 14 vegades campió d'Europa en aquesta zona davant l'amenaça que suposen l'entonat Gündogan i el perillós De Bruyne i alliberar també Kroos de la posició de '5'. En el cas que el francès sigui finalment lateral, creixeria la possibilitat del 4-3-3, tot i que encara podria entrar la contenció de Tchouameni amb el centrecampista alemany, Modric i Valverde.

Per la seva banda, Pep Guardiola, que busca la seva victòria cent a la màxima competició continental i el pas a la seva quarta final, sembla que continuarà apostant per l'onze que va disposar al Santiago Bernabéu, encara que les seves paraules després de l'anada i la roda de premsa prèvia a aquesta trobada podrien deixar caure algun canvi.

De moment, el tècnic català no podrà comptar amb Nathan Aké, per la qual cosa repetiria la defensa de l'anada, de quatre components quan atacava el Real Madrid, mentre que el cap de setmana passat davant l'Everton va donar descans Rodri, De Bruyne, Grealish, Bernardo Silva i Stones, els quals sembla gairebé segur que tornaran a l'onze. La sorpresa podria ser l'entrada de Ryad Mahrez, un futbolista més ofensiu.