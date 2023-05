Mateu Alemany / @EP

Dues setmanes després que Mateu Alemany, el director de futbol del Futbol Club Barcelona, digués que no seguiria al club blaugrana, sembla que la situació ha fet un gir radical. Segons el diari Sport, el directiu balear hauria demanat a Joan Laporta , el president del club, que el deixi quedar al capdavant del projecte esportiu culer.

A falta de confirmació oficial, Laporta hauria donat el vistiplau perquè Alemany continués al càrrec amb les mateixes condicions econòmiques que havia tingut fins ara. El seu fitxatge per l' Aston Villa es donava pràcticament per fet, on l'oferta econòmica que tenia sobre la taula era més que suculenta i tenia poders plens per negociar els fitxatges de la plantilla. Tot i això, sembla que tot ha quedat en paper mullat i que Mateu continuarà sent el director de futbol del Barça.

GIR RADICAL A LES ÚLTIMES HORES

Aquest mateix dimecres, Mateu Alemany i Deco es van reunir a la Ciutat Esportiva. Tot indicava que Deco, que va ser jugador del Barça durant quatre temporades, seria la persona que el substituís al càrrec. Per tant, quan s'han reunit aquest matí, s'esperava que anessin a fer un 'traspàs de carpetes' perquè el portuguès tingués informació dels moviments que tenia encarrilats el club.

Tot i això, el que ha passat és el contrari. Segons aquest mitjà, tot apunta que Deco serà la mà dreta de Mateu Alemany. Mancarà veure com queda l'organigrama després de la marxa de Jordi Cruyff, que també va avisar aquesta setmana que deixaria el càrrec de director esportiu del club.