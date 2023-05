Rafa Nadal / @EP

El tennista espanyol Rafa Nadal ha confirmat aquest dijous que es prendrà un "punt ia part" en la seva carrera esportiva pel que no acudirà tampoc a Roland Garros, segon 'Grand Slam' de la temporada i on havia de defensar títol, i que la seva intenció és que el 2024 sigui el seu “últim any”.

"La lesió que em vaig fer a Austràlia no ha evolucionat com ens hagués agradat. Hem estat treballant aquests mesos sense parar i amb la vista posada cap als següents objectius, i el més important a dia d'avui es fa impossible i no podré estar després de molts anys sense faltar a Roland Garros", va assenyalar Nadal en roda de premsa des de la seva acadèmia a Manacor.

El balear, que no juga des de la seva lesió a la segona ronda de l'Open d'Austràlia, va recalcar com de "difícil" ha resultat prendre aquesta decisió, sobretot perquè l'ha pres el seu "cos", i que no té "la intenció de jugar els següents mesos" per posar "un punt ia part" a la seva carrera per "intentar regenerar" el cos.

"La realitat és que en els darrers anys, encara que els resultats quan he jugat han estat de primer nivell, el meu dia a dia era d'un nivell baix ia nivell personal i de treball diari, que a un li dóna la felicitat, aquests darrers anys després de la pandèmia han estat realment difícils i m'ha costat tenir continuïtat sobretot per culpa del físic i això al final es trasllada al terreny personal, però ho emmascaren les victòries", ha afegit.

Nadal segueix sense estar "preparat per competir" i no es va voler posar "una data de tornada". "Quan em senti preparat físicament tornarà a començar i podria ser un objectiu intentar arribar a final d'any i poder jugar la Davis si el capità ho considerés adequat", ha apuntat.

"Per mi és important encarar el 2024 amb garanties per a allò que intueixo que serà el meu últim any. He de parar per intentar encarar probablement l'últim any de la meva carrera esportiva amb garanties de poder gaudir-lo i poder jugar els tornejos que em vinguin de gust i els que m'han marcat esportivament", va detallar el guanyador de 22 'Grand Slams'.

"NO EM MEREC ACABAR AIXÍ"

En aquest sentit, l'exnúmero un del món no gosa dir si estarà l'any que ve a Roland Garros o als Jocs de París, que es disputaran a les mateixes instal·lacions. "És difícil per a mi predir el que passarà i com estarà el meu cos. És millor mantenir les opcions obertes i veure quin és el millor calendari possible, però és clar que els Jocs és una de les competicions en què m'agradaria estar", va admetre.

A més, Nadal va deixar clar que vol tancar la carrera jugant. "No em mereixo acabar així, m'he esforçat prou perquè el meu final no sigui en una roda de premsa", ha afirmat, encara que també ha aclarit que se'l fa "complicat" veure's jugant més enllà del 2024. "No sóc una persona il·lusa , la deriva que porta el meu cos fa que hi hagi un canvi de tendència per art de màgia. He dit que és la meva intenció, el que passi en el futur no ho puc predir, tot és possible, però també sento que és improbable", ha dit .

Tornant a la seva lesió, ha advertit que vol "saber per què" no s'està recuperant "abans de desconnectar del tot" perquè deixarà d'entrenar. "No estic per continuar entrenant. Han estat mesos de molta frustració i sóc positiu, però cal posar-lo fre i si no paro no crec que arribi l'any que ve. A tots ens vindrà bé la desconnexió, vull parar i veure si el meu cos per si mateix es regenera traient càrrega", va explicar.

De tota manera, el mallorquí està “millor ara que fa unes setmanes”. "No muntaria una roda de premsa per dir que no vaig a Roland Garros. Estic trist, m'he perdut una temporada important ia nivell tennístic em sentia encara preparat per lluitar per coses que he lluitat aquests anys ia nivell físic no és així. Hi ha que acceptar les coses, cal mirar endavant, hi ha altres coses que m'ajuden a gaudir de la vida i agrair les coses que m'han passat”, va comentar.

"Hi ha un moment atès que el cos treu la bandera i encara que el meu cap no hagi volgut, el meu cos ho ha dit, veurem fins quan m'ho diu", va prosseguir l'espanyol, que veu "difícil tornar a ser competitiu" per lluitar per un 'gran' més. "Sóc conscient de la dificultat, però no sóc una persona negativa. Vull intentar donar-me l'oportunitat de tornar a competir i per fer-ho al nivell més alt", ha reiterat.

"VULL QUE L'ÚLTIMA TRACA FINAL VALGUI LA PENA"

Nadal té clar que quan hagi de posar el punt final sigui amb "la satisfacció personal" d'haver fet "tot" per acabar com vol. "No em vull deixar anar abans d'hora, sempre val la pena fer un esforç més", ha manifestat. "Vull que la darrera traca final valgui la pena i sigui un darrer any especial, i si el meu cos em respon, tinc fe que puc fer alguna cosa que valgui la pena l'esforç", va puntualitzar.

El 14 vegades guanyador a Roland Garros tampoc no està preocupat pel seu futur quan acabi la seva carrera esportiva. "S'acabarà una etapa de la qual hem estat molt feliços i en començarà una altra, diferent, però no menys feliç, cal acceptar les coses amb total naturalitat. Tinc plans per als propers mesos, coses que no he fet els darrers 20 anys", va avisar.

"Un ha de fer les coses com ho senti, no pretenc ser exemplar, crec fer les coses correctes des del meu punt de vista i la meva ètica, que no és igual per a un que l'altre", va opinar el de Manacor, que no dubta que cal "entrenar" la salut mental. "Si ens frustrem a les primeres de canvi crec que som més infeliços", ha sentenciat.