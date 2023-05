Foto: FCB

En poc més d'un mes, l'1 de juliol torna a obrir el mercat de fitxatges per als clubs masculins de futbol. En major o menor mesura, tots necessitaran cobrir dèficits a les seves plantilles o intentar donar més profunditat als seus equips.

El Barça , en aquest sentit, no n'és cap excepció. I per això, i per la delicada situació econòmica de l'entitat, hem volgut fixar-nos en tots els jugadors que acaben contracte un dia abans, el 30 de juny, i que podrien arribar sense cap traspàs, a cost zero .

La llista, no obstant, no serà un agregat de jugadors que sortirien de franc, sinó noms que cobreixin necessitats que té el club.

Iñigo Martínez (central): la seva arribada suposaria incorporar una peça que ara mateix el Barça no té en plantilla: un central esquerrà. Amb Umtiti i Lenglet cedits (i sense pinta que tornin), l?actual jugador de l?Athletic Club, de 32 anys, es perfila com una opció ideal: coneix la lliga i arribaria sense pagar traspàs. Com Gundogan, el seu nom ha sonat amb força, fins al punt que alguns mitjans han publicat que ja tindria signat el contracte.

Evan Ndicka (central): esquerrà, com Martínez, el francès, molt més jove (23 anys) no seguirà a l'Eintracht Frankfurt. Internacional, el seu valor de mercat ja supera els 30 milions d'euros i també es podria exercir al lateral. Molt físic (fa 1,92) és un dels defenses europeus amb més projecció.

Raphael Guerreiro (lateral esquerre): el lusità, de 29 anys, podria ser una opció molt interessant per alternar-se amb Alejandro Balde si Jordi Alba surt. A més, la seva polivalència (també es pot exercir com a interior) és un valor a considerar. Té experiència al primer nivell (Champions inclosa) després de la seva llarga trajectòria al Borussia Dortmund.

Joël Veltman (lateral dret) : amb tota probabilitat, el lloc que més urgeix reforçar a Can Barça des de fa temporades. Format a l'Ajax, el neerlandès, de 31 anys, està sent important al Brighton and Hove Albiol, un dels conjunts sorpresa de la Premier League. Igual que passa amb Guerreiro, pot actuar en més posicions, ja que no és estrany veure'l a l'eix de la defensa.

Ngolo Kanté (centrecampista): ningú no pot discutir la seva qualitat ni el seu sacrifici... encara que aquesta temporada 2022-23 se l'ha passat al dic sec. Tot i això, amb la sortida de Sergio Busquets es perfila com una opció més que interessant per al pivot. És completament diferent del de Badia, però hi aportaria experiència internacional.

Ilkay Gundogan (centrecampista): supera la trentena (32), però sembla viure una nova joventut al Manchester City de Pep Guardiola. L'alemany d'ascendència turca és un jugador que comprèn el joc posicional, però que també mira constantment l'àrea contrària. És dels noms que han sonat amb més força per vestir de blaugrana a partir del curs 2023-24.

Naby Keita (centrecampista): suposaria una operació una mica arriscada, com el cas Kanté, encara que en el seu cas els dubtes no són físiques, sinó de rendiment. El guineà, de 28 anys, va sonar per al Barça abans de decidir-se a fitxar pel Liverpool. El seu rendiment a Anfield, però, ha estat discret, fins al punt que el club ha decidit no perllongar l'enllaç amb un futbolista que fa 4 anys prometia després de sortir al RB Leipzig.

Marcus Thuram (davanter centre): fill de l'exfutbolista blaugrana Lilian Thuram, l'internacional francès té 25 anys i no renovarà amb el Borussia Mönchengladbach. El seu nom ha sonat més d'una vegada per recalar al Camp Nou, encara que el que sol passar amb els jugadors destacats de la Bundesliga és que acaben al Bayern, un altre club que necessita un punta.

