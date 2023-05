Tot i les dificultats i de perdre l'avantatge al primer temps, l'equip català va mostrar la seva determinació i es va imposar amb un gol als minuts finals. | @EP

A l'estadi de Vallecas, es va viure un enfrontament de vital importància per a Rayo Vallecano i Espanyol. Mentre el Rayo anhelava assegurar la seva classificació per a la competició europea de la temporada que ve, l'Espanyol trobava a tan sols quatre punts de la permanència, amb el risc latent del descens. L'ambient previ al partit reflectia una calma tensa, conscient de la transcendència del matx.

Tot i un inici incisiu i valent del Rayo Vallecano, l'Espanyol va aconseguir mantenir-se ferm i gradualment guanyar terreny. Sergi Darder va ser l'encarregat d'obrir el marcador al minut 23, brindant avantatge a l'Espanyol. Tot i això, poc després, Raúl de Tomás, exjugador de l'equip català, va convertir un penal al minut 44, anivellant el marcador.

A la segona meitat, el partit es va accelerar i es va tornar amarg per als periquitos en perdre el seu avantatge just abans del descans. Tot i això, l'equip blanc-i-blau va saber refer-se i gràcies a una brillant jugada de Santi Comesaña, Nico Melamed va aprofitar el rebot per marcar el gol de la victòria.

Amb aquesta victòria soferta, però meritòria, l'Espanyol fa un pas de summa importància cap a la seva salvació, quedant a tan sols un punt d'aconseguir-la. Mentrestant, el Rayo Vallecano veu com es redueix el marge en la lluita per la setena plaça i l'oportunitat de participar en la Conference League. El partit demostra una vegada més que qualsevol resultat és possible en aquesta fase cabdal de la temporada.

Conscients que només un punt els separa de l'anhelada salvació, l'Espanyol sap que encara que el calendari no els afavoreix, encara hi ha la possibilitat de mantenir-se a la categoria. Els esperen tres desafiants jornades davant de rivals de gran envergadura com l'Atlètic de Madrid, el València i l'Almeria. Tot i això, l'equip ha demostrat la seva capacitat per competir i superar obstacles malgrat les circumstàncies adverses.