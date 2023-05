El partit de futbol entre el València i el Reial Madrid, on els valencians es jugaven tres punts molt importants per mantenir-se a primera divisió, es va convertir en un desagradable espectacle quan seguidors del València es van ficar amb el jugador del Reial Madrid, Vinicius, en anomenar-lo mico tant a l'arribada a l'estadi com durant el partit. En un moment donat el jugador se'n va anar directament a la zona on pel que sembla havia vist diversos seguidors fent gestos propis dels primats. Va ser en aquest punt quan es va iniciar el conflicte que va tenir parat el matx durant uns minuts i que alguns membres del Reial Madrid demanaven suspendre. Anava guanyat el conjunt local per 1-0.

Vinicius durant el partit del Madrid - València - EP

Els ànims es van anar escalfant a l'equip blanc, Vinicius va muntar el gran número i en acabar el partit, quan es dirigia als vestidors, va fer el gest d'assenyalar que el València baixaria a segona divisió. Actitud que va ser acollida pels jugadors de València com una provocació i que va suposar baralles entre integrants dels dos equips, com es va poder veure a les imatges de televisió.

L'episodi dels insults va posar dels nervis l'entrenador merengue que, oblidant-se de la correcció que fins ara l'havia perseguit, va perdre els papers arremetent amb tot i declarant que el futbol tenia un problema amb el racisme, sense voler parlar sobre el partit que acabava de perdre . Cal recordar que el València compta a les seves files amb jugadors negres.

Per seguir amb l'escàndol, Vinicius publicava al seu compte de twitter: “Espanya és una bella nació, que ja em va acollir la que estimo, però que va accedir a exportar al món la imatge d'un país racista. Ho sento pels espanyols que no hi estan d'acord, però avui, al Brasil, Espanya és coneguda com un país de racistes ”.

És evident que el futbol té un problema de racisme, ningú ho dubta, però el que passa als estadis és el reflex del que passa a la societat, no és un fet aïllat. Això no implica que Espanya sencera sigui racista . Cal no oblidar que el xenòfob, racista i feixista Bolsonaro va ser president del Brasil., votat també per persones de color. A la campanya Neymar va recolzar la candidatura de Bolsonaro, igual que Romario de Sousa i alguns jugadors més de color o mulats.

Que les autoritats han dactuar, és evident. Prendre mesures davant dels insults i expulsar dels estadis els energúmens que protagonitzen aquests episodis, que no són exclusius d'Espanya. Cal prendre les mesures, no esperar més temps.

La Lliga ha denunciat 9 vegades insults racistes, 8 a Vinicius. A Espanya, actualment hi ha més de 200 jugadors de color en 42 clubs de diferents categories que no se senten discriminats. Estan integrats, se senten respectats i només una minoria són objecte d'insults racistes, que tampoc no s'han de tolerar. Per això, fer declaracions del tipus que Espanya és racista no es poden admetre, ho digui qui ho digui, fins i tot el mateix Vinicius, que, dit sigui de passada, serà un jugador extraordinari, però provocador és una estona, sigui del color o nacionalitat que sigui. Es veu a cada partit que juga.

Les coses s'han d'ordenar als camps de futbol, no es poden permetre insults i gestos racistes. La majoria dels aficionats estan per la feina, ara bé, també és intolerable que s'acusi els valencians i la resta dels aficionats espanyols de racistes. El senyor Vinicius ha de demanar disculpes, per allò dit, per molt estrella que sigui, perquè el nostre país és un país d'acollida, tolerant i solidari, també a l'esport.