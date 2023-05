Vinicius / @EP

Quatre persones han estat detingudes a Madrid per haver presumptament penjat un ninot amb la samarreta del futbolista del Reial Madrid, Vinícius Júnior , en un pont a prop de la Ciutat Esportiva del club blanc abans d'un partit entre el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid. Tres dels quatre detinguts estan vinculats al grup ultra Front Atlètic .

Segons ha informat la policia, als arrestats se'ls atribueix un presumpte delicte d'odi. Tres són "membres actius" d'un "grup radical d'aficionats d'un club madrileny", en concret de Front Atlètic, han indicat fonts policials, que han detallat que el quart és fill d'un guàrdia civil.

El maniquí, pel qual es va obrir una investigació el 26 de gener passat, va aparèixer col·locat als voltants de la Ciutat Esportiva de Valdebebas amb una pancarta amb el lema 'Madrid odia al Reial' a la prèvia del derbi madrileny de Copa del Rei.

Les indagacions han permès identificar aquestes quatre persones, totes homes, a través de vestigis, testimonis o de consultes en fonts obertes, entre d'altres.

Els agents van poder comprovar que tres dels presumptes autors pertanyien al grup ultra d'aficionats i que, abans, havien estat identificats durant partits qualificats d'alt risc dins dels dispositius de prevenció de violència a l'esport.

ANTIVIOLÈNCIA: CONDUCTA "GREU" I "ESCREIXABLE"

Després d'identificar-los, ha estat aquest dimarts al matí quan s'ha dut a terme un dispositiu que s'ha saldat amb la seva detenció, dins d'una operació coordinada amb el Jutjat d'Instrucció número 38 de Madrid i la Secció de Ciberodi de la Fiscalia Provincial .

La Comissió contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància a l'Esport, dependent del Govern, ja va destacar al gener la "gravetat d'aquestes conductes" que transcendeixen de l'àmbit administratiu al penal i requereixen, segons ella, d'una actuació" contundent per a la seva prevenció i càstig”.

I la Policia va posar en marxa una investigació per identificar els autors a través de la visualització de les càmeres de vigilància del trànsit de la zona, així com de les imatges publicades en xarxes socials, per elevar les corresponents propostes de sanció per als autors de aquests "deleznables actes de caràcter racista, xenòfob o intolerant".