Foto: Girona FC

Aquest dimarts 23 de maig arrenca la 36a jornada de LaLiga, una data intersetmanal, amb compromisos vespertins per a Girona i Barça. Tots dos conjunts afronten el penúltim desplaçament de la temporada 2022-23.

Els blanc-i-vermells, immersos en la batalla per posicions europees (són vuitens amb 48 punts, dos menys que l' Athletic Club , que jugaria la Conference League), visitaran Balaídos, el camp del Celta de Vigo, a partir de les 19:30. Els gallecs, fa poc més de 3 setmanes, semblaven tranquils, però quatre derrotes consecutives els han portat a veure com la distància sobre les posicions de descens es redueixen als 4 punts.

Per la seva banda, el Barça tancarà el primer dia d'aquesta jornada intersetmanal a Pucela, amb una visita al camp del Real Valladolid. Els castellans, en canvi, són tercers per la cua amb 35 punts i perdrien la categoria si la competició acabés avui. Pedri i Ronald Araújo són les dues absències a la convocatòria que va donar Xavi Hernández per al partit.

I qui estarà pendent de tots dos partits és l'Espanyol, penúltim amb 34 punts, i que després de la decisiva victòria del cap de setmana passat a Vallecas prepara a consciència una altra final, la que jugarà dimecres que ve 24 a les 10 de la nit al RCDE Stadium davant l' Atlètic de Madrid.