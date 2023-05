Robert Lewandowski / @EP

El Reial Valladolid va afegir més tensió a la baralla pel descens després de sorprendre aquest dimarts a l' Estadi José Zorrilla el FC Barcelona, a qui va derrotar per 3-1 després d'un altre gris partit del campió, menys motivat segurament que els locals, en partit corresponent a la trenta-sisena jornada de LaLiga Santander 2022-2023.

El conjunt català va viure una cosa inusual al campionat domèstic. Fins a aquest matx no havia perdut dos partits de Lliga seguits i després de caure dissabte passat davant la Reial Societat (1-2), va rebre segurament el seu pitjor resultat de l'any a la Lliga davant un rival que es va agafar a la seva efectivitat ia les parades de Jordi Massip a la primera part.

Perquè va ser en els primers 45 minuts quan el Barça, amb moltes novetats en la seva alineació titular, va tenir més i millors ocasions per haver tret un millor resultat que el 2-0 amb què se'n va anar al descans d'un duel, costa amunt ja molt aviat per un autogol de Christensen als dos minuts.

L'equip de Xavi Hernández va trigar a despertar-se, però ho va anar fent a poc a poc, gràcies a l'impuls del jove Pablo Torre i de Raphinha, dos dels millors visitants. De fet, l'extrem brasiler, el més actiu en atac davant el discret xoc del 'pitxitxi' Lewandowski, va tenir la primera del campió, però Masip ja va avisar de la seva entonada nit.

Poc després, el partit se li va complicar més al FC Barcelona. Larin va aprofitar una precipitada sortida de Ter Stegen per assistir Gonzalo Plata, enderrocat finalment per l'excés d'ímpetu d'Eric García, elegit migcentre per Xavi. El davanter canadenc no va perdonar des dels onze metres per fer somiar Pucela.

El Valladolid s'ho va acabar de creure amb la connexió Larin-Plata que va donar el 3-0, obra de l'equatorià i després de vistiplau del VAR, per donar prou aire als locals per al tram final. Lewandowski va maquillar el seu partit amb el seu vint-i-quatre tant de lliga, ja sense temps per evitar que els de Paulo Pezzolano sumessin tres punts per dormir almenys fora del descens.

EL GIRONA NO POT AMB EL CELTA



D'altra banda, a l' Estadi de Balaídos, el Celta no va poder treure els tres punts que li haurien donat pràcticament la salvació després d'empatar a un gol amb un Girona , que no va poder pujar a la setena plaça que dóna accés a la Conference League.

Va ser un duel més vistós a la segona part on es van veure les millors ocasions als dos costats i on els dos porters van ser grans protagonistes. A la primera, l'equip biguès, de nou sense Iago Aspas, va ser el que més va amenaçar i va aconseguir anar-se'n al davant abans del descans. Galán va robar un despistat Tsygankov i la seva passada a Carles Pérez va permetre fer l'1-0 després que el seu xut el desviés just Oriol Romeu.

El conjunt de Míchel , que va estar a prop de l'empat a l'últim sospir de la primera part amb un xut d'Artero el rebuig del qual va estar a punt de 'caçar' Stuani, va millorar després del pas pels vestidors i va aconseguir l'empat a l'inici de la segona meitat. Galán va cometre penal sobre Tsygankov i encara que Iván Villar li va detenir el llançament a Stuani, es va haver de repetir per la invasió de l'àrea d'Unai Núñez i l'uruguaià no va perdonar.

A partir d'aquí, el partit es va obrir clarament en les dues direccions, Strand Larsen va tenir dues ocasions molt bones, una d'elles un mà a mà davant un Gazzaniga protagonista i que també va estar àgil davant els trets de Carles Pérez i de Franco Cervi. El Girona va respondre per mitjà de Yangel Herrera i, sobretot, amb un gran xut a l'afegit del jove Joel Roca que va trobar la gran resposta del porter local.