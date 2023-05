Jordi Alba / @EP

Després de moltes especulacions, el futur de Jordi Alba ja està decidit. El lateral i el segon capità de 34 anys abandona el Barça després d'onze temporades i seguirà els passos de Sergio Busquets.

Jordi Alba tenia un any més de contracte pendent, però ha decidit posar punt final a la seva estada al Barça. De fet, la setmana passada ja es va reunir amb Joan Laporta, el president, per tractar una possible rebaixa del salari, segons va apuntar Jijantes. Tot i això, sembla que la cimera va servir per tractar la sortida del jugador.

El paper del lateral ha estat residual durant aquesta temporada, sumant tan sols 1.335 minuts i havent participat en 23 partits. Amb aquest anunci, Jordi Alba tindrà la possibilitat d'acomiadar-se de l'Spotify Camp nou diumenge que ve davant el Mallorca.

Amb la sortida primer de Sergio Busquets i, ara, de Jordi Alba, faltarà veure què passa amb Leo Messi . L'argentí és un gran amic dels dos capitans i s'havia especulat amb la possibilitat que marxessin tots tres a l'Aràbia Saudita a protagonitzar un 'last dance' junts, però faltarà veure què succeeixen en els pròxims mesos.

El lateral de l'Hospitalet ha compartit, al seu perfil d'Instagram, acomiadant-se de l'afició.