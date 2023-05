Nico Melamed, en una acció del derbi contra el Barça. Foto: RCDE

L' Espanyol afronta, aquest dimecres 24 de maig, a les 10 de la nit, un partit crucial a l'RCDE Stadium. Els de Luis García reben l'Atlético de Madrid en l'antepenúltim matx de Lliga sense que els serveixi res més que la victòria per seguir amb opcions de mantenir la categoria; passi el que passi davant dels de Simeone, ni se certificarà el descens ni es podrà sortir de la zona de perill.

Els blanc-i-blaus voldran aprofitar l?impuls que els va donar el triomf contra el Rayo Vallecano (1-2) i la millora en el joc que ha viscut l?equip des de l?arribada de García a la banqueta.

Gragera és l'única absència a la llista de convocats, ja que Martin Braithwaite s'ha recuperat i torna a ser una opció disponible a la zona ofensiva.

Per part seva, l'únic al·licient per als blanc-i-vermells és mantenir la segona plaça i acabar la lliga per sobre del seu gran rival, el Reial Madrid.