Foto: RCDE

De la manera més cruel possible. L' Espanyol va consumar el descens a Segona Divisió (el sisè en la història del club i el segon de l'era de Chen Yansheng ) diumenge a la nit 28 de maig a Mestalla després d' empatar contra el València (2-2) . "Una altra vegada, una altra vegada coses que ens perjudiquen. Tenim un escut molt gran que moltes vegades no hem representat", va dir el capità Sergi Darder després del matx, assenyalant la polèmica i la mala temporada del seu equip.

La por va tenallar per barris els uns i els altres. Ningú ho volia deixar per a l'últim dia excepte l'Espanyol, l'únic que podia baixar, i els de Luis García es van aixecar d'una pèssima arrencada en el pitjor moment però no van culminar. El València va assetjar amb la seva prometedora joventut i va fer l'1-0 per mitjà de Diego López al minut 38, aprofitant un error de Fernando Pacheco .

Tot i això, dos després va aparèixer César Montes amb l'1-1 i, a partir d'aquí, els dubtes van passar als locals. Martin Braithwaite va aprofitar un error de Mamardashvili per posar l'1-2 al cap de poc de la represa i l'Espanyol va perdonar diverses vegades la sentència. Montes va arribar a marcar el tercer, però entre Gil Manzano i el VAR van decidir que havia estat amb una dubtosa falta al porter.

L'equip periquito es recordaria d'aquesta acció, també va reclamar una mà al final de Paulista i una falta al fatídic 93, quan Samu Lino va aparèixer sense oposició per fer el 2-2 al descompte. El RCDE, doncs, torna a Segona dos anys després de l'última vegada en què van visitar la categoria de plata del futbol espanyol.

EL CLUB DEMANA DISCULPES

Poc després que es confirmés la pèrdua de categoria, des de les xarxes socials el club va voler demanar disculpes a l'afició.