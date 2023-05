Una recreació virtual del futur aspecte del Camp Nou. Foto: FCB

L'últim dia de maig, el dimecres 31, arribaran a la borsa de Viena els 1.000 milions d'euros en bons que el FC Barcelona va col·locar entre una vintena d'inversors americans per sufragar les despeses de les obres de l'Espai Barça.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat el fons de titulització que emetrà el deute, després de tenir-lo en estudi com va assenyalar The Objective.

Per part seva, El Economista ha apuntat que fons com Apollo i Voya Finacial i asseguradores com Metlife estarien interessades a comprar part dels bons.