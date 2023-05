Una imatge del Camp Nou. Foto: FCB

Tant el Barça com el Real Madrid són dues entitats que, avui dia, es mantenen com a clubs, sense ser societats anònimes esportives (SAD). Això vol dir que són propietat dels seus socis, i no pas d'empreses, fons d'inversió o particulars amb un poder adquisitiu immens. Tot i això, en ple segle XXI, això cada vegada és més rar, ja que la immensa majoria dels clubs esportius han passat a ser SADs, arribant alguns fins i tot a cotitzar en borsa.

Per això, cap dels dos està en venda... encara que un document filtrat del banc d'inversió nord-americà JP Morgan a què ha tingut accés Voz Pópuli posa una quantitat que es podria abonar en l'hipotètic cas que els dos gegants del futbol espanyol poguessin comprar-se.

El conjunt del Santiago Bernabéu tindria un valor de 4.850 milions d'euros, mentre que el preu pel qual es podria adquirir el Barça és d'uns 4.665 milions.

També segons les dades d'aquesta llista, el club més ben valorat a nivell mundial és el Manchester United, amb més de 5.500 milions, mentre que lluny d'aquestes xifres (fins i tot dels dos gegants d'Espanya) hi ha entitats com l'Atlètic de Madrid, Chelsea, el Milan o l'Olympique Lyonnais.