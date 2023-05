Catalunyapress penyaclassifsemifacb

El Joventut de Badalona es va convertir el passat dimarts 30 de maig al primer semifinalista de la Lliga ACB 2022-2023 després d'eliminar Baskonia. La Penya va guanyar (83-76) a l'Olímpic i ja espera el guanyador del Reial Madrid - Gran Canària.

Els de Carles Duran, que ja havien vençut a Euskadi, van superar per la via ràpida un conjunt que arribava com un dels favorits al torneig coper i no va poder amb els verd-i-negres a quarts, i el mateix li va passar en aquesta sèrie on tampoc va poder donar el nivell després de perdre al BuesaArena.

El Baskonia no va tenir la seva nit a nivell ofensiu. Només Markus Howard va tenir cert ritme anotador (16 punts), però va tornar a trobar a faltar una mica més de Darius Thompson, mentre que el Joventut va tenir una vegada més Kyle Guy, menys espectacular que a Vitòria, però decisiu amb 22 punts, la meitat en un tercer quart on es va començar a decantar tot cap al costat local. El rebot, 42 a 31, també va ser un factor decisiu.

Baskonia tenir una mínima renda, 33-36, un avantatge que no li va durar gaire així que la seva base va tenir descans. El Joventut, amb bons minuts de Vives i fent molt de mal a la pintura (16 punts en aquest quart), va capgirar el marcador amb un 7-0 i va aconseguir arribar al descans per davant (46-40).

La represa va portar males notícies per a Peñarroya. Tot i que el seu equip va sortir amb energia i va recuperar el control (46-47), va veure com havia d'enviar Howard a la banqueta per la seva tercera falta en defensa sobre un Guy que a més va despertar la seva voracitat anotadora en aquest període amb onze punts molt importants per a la Penya.

Sense el seu millor anotador, el Baskonia no en va tenir prou amb la bona feina de Kotsar perquè es va enredar en atac acumulant pèrdua després de pèrdua i va començar a veure com se li posava el partit costa amunt, sobretot quan Guy, que poc abans havia tingut una petita picabaralla amb Heidegger saldat amb falta antiesportiva per a cadascú, anotava el seu quart triple, llunyà i sobre la botzina, per posar un 71-62.

L'Olímpic va pujar els decibels i el Joventut es va endollar amb un 6-0 (77-62) que el va fer veure més a prop les semifinals davant un rival tocat, amb Howard minvat en defensa per les quatre faltes i sense excessives respostes en atac, excepte els llançaments triples.

Tot i així, els verd-i-negres es van frenar en una sequera anotadora de gairebé cinc minuts i això va donar l'oportunitat a Baskonia d'intentar recuperar les opcions de cara al tram final, llastat per l'eliminació de la seva estrella amb gairebé quatre minuts per jugar. Thompson, amb dos triples seguits, va donar emoció (81-74) amb més de minut i mig, però l'equip vitorià es va acabar acomiadant d'una altra possibilitat de títol a Badalona.

A més, la festa a Badalona havia començat abans del partit, amb l?anunci de la renovació d?un dels ídols de l?afició, Pau Ribas