El Sevilla aixecant Europa League / @EP

El Sevilla FC es va proclamar aquest dimecres campió de la Lliga Europa per setena vegada gràcies a la seva victòria sobre l' AS Roma a la tanda de penals (4-1), amb el llançament decisiu marcat per l'argentí Gonzalo Montiel, després d'una final disputada a Budapest (Hongria) i que havia acabat amb 1-1 després d?una pròrroga plena de nervis.

Sobre la gespa del Puskás Aréna , les grades de la qual reflectien majoria d'aficionats 'giallorossi', el començament va ser bastant espès pels dos equips. Conscients tots que en joc hi havia un títol, el primer gran avís va ser de la Roma i no va arribar fins al minut 12, quan Zeki Çelik va protagonitzar una eficaç acció per esgotar la banda dreta.

Gairebé sobre la línia de fons, Çelik va cedir la pilota enrere per baix i va rematar el seu company Leonardo Spinazzola gairebé al punt de penal. El seu tret, encara que potent, va ser massa centrat i el porter Bono va repel·lir la pilota amb destresa. Tot i que el quadre sevillista va aconseguir la possessió, no va respondre amb perill a aquesta tessitura.

De fet, després d'una imprecisió al centre del camp, es va forjar el primer gol del partit. Bryan Cristante va forcejar amb Ivan Rakitic al cercle central, però l'àrbitre no va decretar res mentre els sevillans protestaven. Va controlar la pilota Gianluca Mancini, que raudo va fer una passada en profunditat per al desmarcatge de Paulo Dybala.

El davanter argentí, que havia estat entre cotons els dies previs a aquesta final a causa de les seves molèsties físiques, va sortir com a titular per al seu entrenador José Mourinho i va tornar aquesta confiança marcant el 0-1. A l'esquena d'un dels centrals, la 'Joya' va esprintar, va aprofitar la passada de Mancini i es va plantar davant de Bono.

Amb el peu esquerre, Dybala va executar un tret amb bot a la gespa, a l'estil de Mesut Özil, i va batre el porter marroquí al minut 35. D'aquesta manera, el cordovès es va erigir en el màxim artiller del seu equip en aquesta Lliga Europa , amb cinc gols. Una mica anestesiat per aquest cop, el Sevilla només va reaccionar els últims minuts de primer acte.

Els pupils de José Luis Mendilibar van tenir al 43' una ocasió molt clara per empatar, gràcies a un cop de cap de Fernando Reges a la sortida d'un córner botat per Rakitic. La rematada del centrecampista brasiler va marxar per sobre del travesser, encara que va servir d'alerta a l'arquer de la Roma.

Fins llavors pràcticament inèdit, Rui Patrício va acumular feina abans del descans. Va fregar el gol Rakitic, amb un xut amb l'esquerra des de la frontal de l'àrea al primer toc, que es va estavellar al pal en el temps afegit. Però la Roma va aguantar, aconseguint per a la seva estadística no haver encaixat gol a la primera meitat en 12 dels seus 15 partits.

En tornar dels vestidors, la millor dinàmica sevillista va trobar el premi de l'1-1 al 55'. Abans, Alex Telles va estar a prop de marcar amb un xut amb l'esquerra que va sortir massa alt, però la igualada sí que va arribar de manera fortuïta. Després d'embalar una ofensiva pel costat dret, Jesús Navas va centrar el cor de l'àrea per buscar un cap amiga.

Al pal més proper, no va aconseguir Lucas Ocampos; però darrere va aparèixer Youssef En-Nesyri al costat de Mancini. El central 'giallorosso', en el seu objectiu de marcar l'ariet marroquí, va colpejar la pilota sense voler i la va introduir a la seva pròpia porteria. Aquesta situació va animar el Sevilla, que havia remuntat les tres últimes finals de Lliga Europa.

SALVADOR BO DESPRÉS DE UN BARULLO

Rui Patrício va tenir un parell d'intervencions, però l'equip romà va ser qui es va acostar al gol. Arran d'una jugada a pilota parada, es va formar un aldarull que va acabar amb rematada de Chris Smalling a boca de canó a l'àrea petita. Bono va fer una parada impressionant i el rebuig el va tirar fora Roger Ibañez, quan tenia la porteria davant seu.

La tensió anava 'in crescendo' i això es va plasmar en una aparent falta del mateix Ibañez a Ocampos dins de l'àrea. En primera instància, l'àrbitre Anthony Taylor va apreciar traveta i va assenyalar penal. Tot i això, el 'trencilla' anglès va anul·lar la seva decisió sota consulta del VAR. La Roma va reclamar poc després una altra pena màxima, per mà de Ferran.

Taylor tampoc va xiular res i la trobada es va encaminar cap a un desenllaç de taquicàrdia. Al 85', una falta en tres quarts de camp va ser botada per Lorenzo Pellegrini amb picardia; veient el seu company Andrea Belotti desmarcant-se entre línia, el capità va picar la pilota a la recerca; Belotti es va estirar, en escorç, i va tocar amb la puntera.

Tot i no rematar de ple, la pilota portava bon camí i va obligar que Bono fes una altra parada providencial. Tots dos entrenadors, que respectivament havien gastat dos canvis, eren reticents a moure més peces de la seva banqueta perquè s'apropava la pròrroga. A punt va estar En-Nesyri d'evitar-la, amb un cop de cap per sobre del travesser.

Tot i això, les dues esquadres van reservar forces per a la següent batalla de 30 minuts. Aleshores va tornar l'espessor de l'inici de partit, amb por d'equivocar-se i sense que cap dels contendents amenacés a l'àrea contrària. Tot just va treure un córner Rakitic, però sense trobar rematador, i es va esgotar el primer capítol de la pròrroga.

PÈRDUES DE TEMPS I PENAL DEFINITIU DE MONTIEL

Un tret llunyà del sevillista Nemanja Gudelj, a mitja alçada, va obrir les hostilitats d?aquesta segona part del temps extra. Però l'energia escassejava als dos clubs, incloent-hi un parell d'aturades per atenció mèdica a Smalling i després a Matic, amb sengles molèsties musculars. Amb això, els 'giallorossi' apuraven el cronòmetre mitjançant qualsevol art.

Poquíssim hi va haver fins a expirar la pròrroga, tenint en compte una topada que va deixar Gudelj dolgut sobre la gespa. L'àrbitre va donar 10 minuts de prolongació, i en l'últim sospir Smalling va rematar de cap al travesser un córner. Així, la tercera final consecutiva de Lliga Europa amb pròrroga va donar pas a la tercera tanda de penals seguida.

En aquesta tanda, Mancini i Ibañez van fallar el segon i tercer llançament dels romans, respectivament. Sí que van marcar els sevillistes Ocampos, Lamela i Rakitic, abans que emergís Gonzalo Montiel per anotar el penal decisiu després que l'àrbitre ho manés repetir, ja que Rui Patrício ho havia parat il·legalment.

El defensa argentí, que ja va donar a la seva selecció el títol de campió en el Mundial passat transformant una altra pena màxima a la tanda definitiva, va viure la glòria una altra vegada des dels 11 metres. Va enganyar Rui Patrício, amb el seu segon xut al costat oposat, i va cordar el setè entorxat del Sevilla a la seva competició fetitxe.