Joselu i Nahuel Molina en un moment de la trobada. Foto: Europa Press

El Comitè de Competició de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) va dir, el 31 de maig passat, no tenir competències per anul·lar el partit de LaLiga Santander entre l'RCD Espanyol i Atlético de Madrid (3-3) , davant la petició del club blanc-i-blau d'impugnar el xoc per "tuuació negligent" dels àrbitres en el gol donat al matalasser Antoine Griezmann.

Competició es declara incompetent per entrar a valorar l'acció, corresponent a la jornada 36 de LaLiga, ja que els motius exposats pel RCD Espanyol no es troben entre els casos en què Competició sí que podria entrar.

L'Espanyol va sol·licitar al comitè que procedís a "acordar la nul·litat" del partit esmentat i la seva retroacció al minut 44 "com a conseqüència de la comissió d'una actuació negligent determinant d'un error tècnic arbitral".

"Examinat l'escrit presentat i els motius en el mateix expressats, aquest Comitè de Competició, a la vista del que estableix la normativa vigent respecte a la disciplina esportiva (Llei de l'Esport i Reial Decret sobre disciplina esportiva), als Estatuts de la Real Federació Espanyola de Futbol i al Codi Disciplinari de la RFEF, considera que no té competència per pronunciar-se sobre la impugnació formulada pel RCD Espanyol", ha apuntat Competició.

D'acord amb el que estableixen les normes esmentades, l'àmbit de la disciplina esportiva s'estén a les infraccions de les regles de joc o competició, tipificades com a tals al Codi Disciplinari de la RFEF i la resta de normativa aplicable a la disciplina esportiva, i a les infraccions de les normes generals esportives, igualment tipificades en aquestes normes. "No ens trobem en el cas exposat pel RCD Espanyol de Barcelona SAD davant de cap dels supòsits citats", es va defensar Competició.

A més, la presidenta del Comitè de Competició, Carmen Pérez González, va recordar que en aquest mateix sentit es van pronunciar aquesta mateixa temporada, en un cas idèntic a aquest, tant el Comitè d'Apel·lació de la RFEF (mitjançant resolució de 9 de febrer de 2023), com el Tribunal Administratiu de l'Esport (mitjançant resolució de 3 de març del 2023, dictada en el marc de l'expedient 30/2023 TAD).

"Per això, aquest Comitè acorda declarar la seva falta de competència per conèixer de la impugnació presentada. Contra la present resolució cal interposar recurs davant el Comitè d'Apel·lació en el termini de deu dies hàbils, comptadors des del següent al que es rebi la notificació" , va concloure el Comitè de Competició.

L'Espanyol té decidit seguir amb les seves reclamacions i anirà a la justícia ordinària.