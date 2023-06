El Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona ha imputat Javier Enríquez, fill de l'exvicepresident del Comitè Tècnic Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, pels pagaments del Futbol Club Barcelona (FCB) al seu pare, segons han explicat fonts coneixedores aquest divendres .

Arxiu - Ciutat de la Justícia - CIUTAT DE LA JUSTÍCIA - Arxiu

El jutjat ha adoptat aquesta decisió a petició de LaLiga, que havia demanat que el fill de Negreira passés a ser investigat en la causa malgrat que la Fiscalia havia decidit deixar-ho fora de les indagacions, segons ha confirmat El Mundo.

Les mateixes fonts han explicat que la causa es va decretar secreta després de les personacions, i que "s'ha estès l'interval de recerca, els delictes i s'ha inclòs Negreira Jr." , modificant així la seva condició de testimoni a imputat.

En aquesta causa, el FC Barcelona està investigat com a persona jurídica a la causa pels pagaments a l'exvicepresident del CTA José María Enríquez Negreira.

També hi estan investigats el mateix Negreira, els expresidents blaugranes Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, els exdirectius del club Óscar Grau i Albert Soler i l'empresa de Negreira DASNIL 95 SL.

ACUSACIÓ PARTICULAR



Divendres passat, el jutjat va acceptar el Reial Madrid CF com a acusació particular a la causa i va descartar la personació del Consell Superior d'Esports (CSD).

La jutgessa va argumentar l'admissió del Reial Madrid perquè participa a La Lliga i la presumpta corrupció que s'investiga per suposadament afavorir el FC Barcelona també hauria afectat l'equip madrileny.

Per contra, ha argumentat que el CSD és "un organisme de naturalesa merament administrativa, amb reconeixement de competències disciplinàries pròpies, instant la sanció de conductes que, en cas d'excedir els límits de l'àmbit purament esportiu", corresponen a les autoritats judicials.

També per justificar l'exclusió del CSD, ha recordat que els organismes públics no poden actuar com a acusació popular "tret que hi hagi habilitació legal expressa, la qual únicament està prevista per al cas de violència de gènere".