El Barça celebra un gol contra el Wolfsburg en el darrer partit jugat al Camp Nou. Foto: FCB

Afegir Eindhoven a la llarga llista de ciutats icòniques per al barcelonisme. Aquest és l'objectiu del primer equip femení del Barça, que aquest dissabte 3 de juny torna a un escenari que, en les darreres temporades, és habitual: la final de la Champions League. El conjunt de Jonatan Giráldez vol portar la segona màxima competició continental a les vitrines del club i, per això, haurà de superar el Wolfsburg en un partit que es posarà en marxa a les 4 de la tarda.

Les blaugrana, comptant la d'aquesta temporada, han jugat 4 de les darreres 5 finals de la Champions; fins ara, només n'han guanyat 1 (contra el Chelsea, la temporada 2020-21), mentre que les dues derrotes (2018-19 i 2021-22) tenen un denominador comú: van ser contra l'Olympique Lyonnais.

Giráldez ha convocat tota la plantilla (incloent 2 jugadores del filial que han estat en dinàmica del primer equip) per al partit que es jugarà al Phillips Stadium de la localitat neerlandesa; per tant, el gallec haurà de descartar algunes peces i trencar-se el cap per confeccionar l'onze.

Foto: FCB

UN RIVAL CONEGUT

Jugar contra el Wolfsburg no és cap sorpresa, per a les barcelonistes. Sense anar més lluny, la temporada passada es van veure les cares... a la semifinal. En l'anada, en un Camp Nou ple de gom a gom, el Barça va guanyar per un contundent 5-1 que deixava el passi a la final gairebé decidit.

La tornada es va saldar amb un 2-0 per a les alemanyes, però el Barça va aconseguir la classificació per a la final de Torí, que perdria contra l'OL.

Els altres precedents entre blaugranes i verdes són favorables a les alemanyes; el primer cop que es van veure les cares va ser el 2014, mentre que la penúltima vegada que es van veure les cares, el 2020, en una eliminatòria jugada a partit únic a Anoeta (Sant Sebastià), el Barça perdria per 1-0... amb el gol d'una jugadora que ara defensa els colors del FCB, Fridolina Rolfö.

Subcampió de la Bundesliga 2022-23, el Wolfsburg torna a una final continental després de dos cursos sense trepitjar-la. Les alemanyes han perdut les tres darreres finals que han disputat, però són bicampiones d'Europa; van aconseguir la Champions els cursos 2012-13 i 2013-14.

Alexandra Popp és la gran figura de l'equip, una jugadora carismàtica i golejadora, tot i que en aquesta temporada està brillant més pel que fa a l'apartat golejador la polonesa Ewa Pajor.

Foto: FCB

8.000 CULERS ALS PAÏSOS BAIXOS

L'escenari del matx és l'estadi en el qual, habitualment, juga els seus partits el PSV Eindhoven. El recinte té una capacitat per a 35.119... dels quals uns 8.000, com a mínim, seran del Barça. Aquesta és la xifra d'aficionats que han fet via des de Catalunya fins als Països Baixos, tot i que no es descarta que hi hagi més barcelonistes, arribats del mateix país o d'altres pròxims, fins a la ciutat neerlandesa.

Cal tenir en compte que hi ha gairebé 1.500 quilòmetres entre ambdues ciutats, i que des del moment que es va certificar la classificació del Barça per a la final, els preus dels vols va pujar de forma significativa.

Això ha provocat que molts es desplacin en autocar o en cotxe (hi ha unes 15 hores de trajecte per carretera).

En canvi, el trajecte per carretera és molt més curt per a l'afició alemanya; entre Wolfsburg i Eindhoven hi ha menys de 450 quilòmetres.

ÀRBITRE I FORMES DE VEURE LA FINAL

La gal·lesa Cheryl Foster serà l'àrbitra del partit. De fet, ja va ser l'encarregada d'impartir justícia en la tornada de les semifinals de la temporada passada.

El partit es podrà veure per TV3 i DAZN, tant en l'aplicació d'aquesta darrera televisió com en el seu canal de YouTube.