El FC Barcelona femení va aconseguir una victòria memorable a la final de la Women's Champions League contra el Wolfsburg, celebrada al Philips Stadion d'Eindhoven. L'equip català va seguir els passos del Göteborg en alçar-se amb el títol després d'un emocionant matx que va acabar amb un marcador de 3-2 a favor seu.

El Barça va iniciar el partit amb gran energia, mostrant un domini del joc i generant constants situacions de perill des del primer minut. Aitana Bonmatí i Patri Guijarro van tenir oportunitats clares, però va ser el Wolfsburg qui va aprofitar un error defensiu de Lucy Bronze per marcar un golàs des de fora de l'àrea gràcies a Ewa Pajor. Aquest gol matiner va ser un cop dur per al Barça, que comptava amb la seva alineació titular i la presència de Salma Paralluelo liderant l'atac en lloc de la lesionada Asisat Oshoala.

Tot i estar en desavantatge, l'equip culer va continuar atacant amb determinació, demostrant el seu desig de victòria. Salma i Mariona Caldentey van intentar trets de llarga distància, mentre que Irene Paredes va sorprendre amb una rematada des del segon pal després d'un córner, però no van aconseguir concretar.

El Wolfsburg va permetre al Barça desplegar el seu estil de joc, fent passades llargues i pressionant eficaçment. Aitana Bonmatí, considerada el cervell de l'equip, es va veure limitada a la mobilitat. Tot i les ocasions generades per la jugadora catalana i un intent de xut des del centre del camp per part de Guijarro, les defensores alemanyes es van mantenir sòlides i impenetrables. Caroline Graham Hansen, vigilada de prop, no va aconseguir destacar. En un altre error defensiu, Mapi León va perdre la marca d'Alexandra Popp, permetent que la davantera alemanya marqués el segon gol del Wolfsburg al minut 37. Pocs instants abans del descans, Salma Paralluelo no va poder escurçar distàncies.

SEGONA PART

El Barça va canviar la mentalitat durant el descans i va sortir al segon temps amb una determinació renovada. Només al primer minut, Patri Guijarro va tenir una oportunitat i després va anotar dos gols als minuts 48 i 50 , igualant el marcador (2-2). L'eufòria dels seguidors culers es va fer sentir a les grades. El Barça va mostrar una notable millora i es va fer sentir a Eindhoven, portant el Wolfsburg a patir veritablement.

Aitana Bonmatí i Graham Hansen també es van fer presents al terreny de joc, generant perill. Tot i això, cada vegada que el Barcelona feia un pas endavant, el Wolfsburg reaccionava. La portera Sandra Paños va tenir intervencions destacades per mantenir a ratlla les alemanyes. Va ser en aquell moment quan Geyse Ferraria va ingressar al camp i, gràcies a Fridolina Rolfö, va anotar el tercer gol per al Barça al minut 70. Aitana Bonmatí i Patri Guijarro van continuar generant perill amb les seves accions ofensives.

També es van fer canvis a l'equip, amb l'entrada d'Ana-Maria Crnogorčević i Clàudia Pina, així com la participació d'Alexia Putellas i Ingrid Engen als minuts finals del partit.

CAMPIONES D'EUROPA

Tot i això, el Barça no va patir més contratemps i va aconseguir assegurar una victòria impressionant, confirmant-se com el millor club d'Europa actualment.

Amb aquesta victòria, el Barcelona femení es converteix en campió de la Champions League per segona vegada a la història del club, deslligant la celebració a Eindhoven i portant el trofeu de la màxima competició europea a Barcelona.

CANALETES

Un grup d'uns 200 apassionats seguidors del FC Barcelona Femení es reuneixen en la icònica Rambla de Canaletes de Barcelona per a celebrar l'extraordinari triomf del seu equip en la Lliga de Campions. Des d'abans de les 20.00 hores, entusiastes aficionats, en la seva majoria famílies amb nenes, es van congregar lluint la samarreta blaugrana i portant banderes i bufandes del club. El Barça Femení es va coronar campió de la Copa d'Europa per segona vegada en aconseguir una victòria de 3-2 sobre el VfL Wolfsburgo en el PSV Stadion de Eindhoven, Països Baixos.