Laporta posa el FC Barcelona “a disposició de la ciutat” per aconseguir-ho. | @EP

L'alcaldessa en funcions de Barcelona, Ada Colau, ha donat suport aquest diumenge que la ciutat opti a organitzar una edició del Mundial de futbol femení, "una causa comuna per a totes les administracions, per als clubs, per a la Federació, i tant de bo tiri endavant".

Ho ha dit durant el seu discurs a la recepció al FC Barcelona femení al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, l'endemà de guanyar la Copa d'Europa a Eindhoven (Països Baixos) per 3-2 contra el VfL Wolfsburg.

"Tenim unes infraestructures, tenim les millors jugadores, tenim la millor afició, així que tant de bo aquesta idea pugui prosperar", ha afegit davant les jugadores; el regidor d'Esports, David Escudé; diversos regidors, inclòs el líder municipal d'ERC, Ernest Maragall; el president del Barįa, Joan Laporta, i l'entrenador de l'equip, Jonatan Giráldez.

JOAN LAPORTA



En el discurs posterior, Laporta ha defensat que la qualitat del FC Barcelona femení "pot ajudar a catapultar Barcelona per aconseguir el Mundial".

"Haurem de treballar molt amb les federacions, però pensa, alcaldessa, que com a club ens posarem a disposició de la ciutat i del país per, si cal aconseguir aquesta fita, aconseguir-ho", ha afegit.

RESPECTE I IGUALTAT AL FUTBOL



Tant ell com Colau han destacat la necessitat que l'esport estigui sempre envoltat de respecte i no li toleri cap mena de discriminació ni violència.

El president del club s'ha emocionat en les seves darreres paraules, amb veu entretallada en dirigir-se a l'alcaldessa i als regidors: “Aquesta Champions del femení també és teva, és de tots vosaltres i de tot Barcelona. Visca el Barça!”.