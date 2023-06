Espanya i Brasil jugaran un amistós contra el racisme el març del 2024 / @EP

Les seleccions d' Espanya i el Brasil s'enfrontaran en un amistós per reforçar el seu compromís contra el racisme i la violència al futbol el març del 2024 en territori nacional, després de l'acord entre els presidents de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, i de la Confederació Brasilera de Futbol, Ednaldo Rodrigues.

Segons informa la RFEF en un comunicat, el partit es jugarà "a terra espanyol" i pretén convertir-se en una "gran festa del futbol" entre dues de les seleccions més potents del món després dels últims incidents que van afectar el jugador brasiler del Reial Madrid Vinícius Júnior.

Per aquest motiu, la RFEF, el CSD i LaLiga van impulsar la campanya 'Racistes, fora del futbol', amb què es pretén eradicar les actituds racistes i xenòfobes dels camps de futbol, mentalitzant l'afició que no són tolerables insults o actituds discriminatòries per cap motiu.

Ara, sota el lema 'Una mateixa pell' Espanya i el Brasil reforcen els seus llaços futbolístics i els seus compromisos socials. El president de la RFEF, Luis Rubiales, ja es va reunir fa uns dies a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid) amb Orlando Leite, ambaixador del Brasil a Espanya.

Així mateix, Rubiales ha mantingut contactes freqüents amb Ednaldo Rodrigues, màxim responsable de la CBF. Tots dos dirigents van entendre que era una oportunitat estupenda per estrènyer llaços i cridar de manera unànime contra la violència al futbol amb la celebració d'aquest amistós.

Aquest amistós serà el desè partit entre les seleccions d'Espanya i Brasil, que no s'enfronten des de la final de la Copa Confederacions del 2013. Dels nou duels anteriors, Espanya en va guanyar dos i en va empatar dos més, amb vuit gols a favor i 14 en contra.

En el cas que la selecció espanyola tingués compromisos oficials en aquesta finestra del març del 2024, la RFEF va explicar que es buscaria una nova ubicació al calendari per a la celebració d'aquest amistós Espanya-Brasil contra el racisme.

"El president de la CBF i jo estàvem feliços i estàvem d'acord que havíem de construir coses, que no únicament era lamentar els fets, sinó també treballar conjuntament i se'ns va acudir que fer aquest partit entre dues de les millors seleccions del món" , va advertir Luis Rubiales en declaracions facilitades per la RFEF.

Per al dirigent, aquest amistós "mostra al món" la unió dels dos organismes i la seva "decidida lluita conjunta en tot allò que perjudica els valors del futbol". "És un partit 'top' que podrem gaudir tant els aficionats espanyols com els molts brasilers que estan entre nosaltres", ha subratllat.

"És un senyal al món que el futbol és construir, que són valors i que és una cosa positiva, i no ben al contrari, que som una mateixa pell i que realment és igual d'on sigui", va afegir Rubiales que va insistir que Espanya "és un país acollidor, on lamentablement hi ha alguns indesitjables que taquen tot un país". "Volem que es vegi que no és així. Aquest és un país on tothom pot venir a gaudir i el futbol és part essencial de la nostra cultura", va puntualitzar.

En aquest sentit, dediquen "moltíssims recursos" perquè la RFEF i els seus territorials desenvolupin "plans d'educació, formació i convivència", i també fan "una gran inversió a accions socials".

"El món del futbol ha d'estar present en totes les problemàtiques que sorgeixen i per descomptat la manca d'educació i qualsevol tipus de violència ha de ser eradicada i posarem tot el que estigui a les nostres mans des de la federació perquè aquest tipus de comportaments s'eradiquin del món del futbol", va prosseguir el mandatari.

Així, ha tornat a recordar que la nova Llei de l'Esport els donarà mecanismes per evitar els "conflictes de competències" que es produïen amb l'anterior i que permetia que "ordres jurídics superiors" evitessin que poguessin executar sancions. "Això s'acabarà ia mesura que aquesta normativa sigui més completa ens permetrà a nivell disciplinari actuar de manera contundent des del principi", ha sentenciat.