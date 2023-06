Catalunya press benzema (3)

L'Al-Ittihad Club, campió de la lliga d' Aràbia Saudita , ha anunciat aquest dimarts que ha acordat els termes per fitxar el davanter francès Karim Benzema , que deixa el Reial Madrid per firmar un contracte inicial de tres anys.

Segons van assenyalar des de l'agència de comunicació del club, el de Lió va passar el reconeixement mèdic a Madrid, on aquest dimarts va tenir el seu acte de comiat del 14 cops campió d'Europa, i es convertirà en una nova estrella del futbol mundial que arribi a l'Aràbia Saudita després del portuguès Cristiano Ronaldo , que va fitxar per l'Al-Nassr.

"Estic emocionat de viure una nova lliga de futbol en un país diferent. L'Al-Ittihad Club té una història increïble, fans apassionats i grans ambicions al futbol per ser una força a Àsia després de guanyar la lliga", va celebrar l'exmadridista.

Benzema ha recordat que ha tingut "la sort d'aconseguir coses increïbles" durant la carrera i de "guanyar tot el que es pot a Espanya i Europa ". "Ara sento que és el moment adequat per a un nou desafiament i projecte. Sempre que he visitat Aràbia Saudita he sentit la calidesa i l'amor per part dels fans i la gent. Tinc moltes ganes d'unir-me als meus nous companys d'equip i, juntament amb ells, ajudar a portar aquest increïble club i el futbol a l'Aràbia Saudita a nous nivells", va expressar.

A la seva primera entrevista com a jugador de l'Al-Ittihad, Benzema sap que això "és un nou repte, una nova vida" i s'ha mostrat "impacient per començar a entrenar". "Faré tot el possible per guanyar trofeus, per marcar, per demostrar el meu talent, per satisfer els aficionats, el club, el president... a tots", ha subratllat.

“És una bona lliga i hi ha molts bons jugadors. Cristiano Ronaldo ja hi és, un amic que demostra que Aràbia Saudita està començant a progressar en el seu nivell. Estic aquí per guanyar, com vaig fer a Europa. Estic ansiós per veure'ls a Yeda ”, va sentenciar el francès.

L'AL-ITTIHAD FITXA "A UNA ICONA DEL FUTBOL MUNDIAL"



Per part seva, el president de l'Al-Ittihad Club, Anmar Bin Abdullah Alhailae, creu que fitxar l'actual Pilota d'Or "és una altra fita històrica per a aquest club tan especial". "Karim és una icona del futbol mundial i és al cim de la seva carrera. S'incorpora a un club ia una lliga enormement competitius, en un país amb grans ambicions tant dins com fora del terreny de joc", va recalcar durant la signatura del contracte .

"Sabem que totes les mirades estaran posades en ell i estem impacients per veure'l amb el dorsal número '9' de l'Al-Ittihad Club la temporada que ve, en què afrontem un repte increïblement emocionant: defensar el nostre títol, competir a Àsia i jugar a la fase final de la Copa Mundial de Clubs de la FIFA ”, va expressar.

El mandatari sap que "quan comences a guanyar campionats, atraus aficionats i admiradors, especialment entre les generacions més joves" i per això tenir "un jugador com Karim Benzema tindrà un efecte esportiu i una gran presència als carrers". "Els aficionats començaran a portar la samarreta de Karim, intentaran moure's com ell ho fa sobre el terreny de joc, seran moments molt bonics i històrics", ha sentenciat.

Per a l'Al-Ittihad, l'arribada del davanter de Lió és el seu "fitxatge més impactant a la història del club fins ara" i també suposa "un altre gran pas en el camí de la Saudi Pro League, que té l'objectiu de convertir-se en una de les principals destinacions de futbol per als millors jugadors del món, després de la seva temporada més gran fins ara”.

Aquesta temporada, el club, dirigit pel portuguès Nuno Espirito Santo, extècnic del València, va guanyar el seu novè títol de lliga, però el primer des del 2009 en el que ha estat la temporada "més important" en la història del campionat. "El fitxatge de Benzema ajudarà la lliga a continuar amb la seva estratègia a llarg termini perquè el futbol al Regne maximitzi el potencial de la Saudi Pro League per ser una lliga de classe mundial que inspiri milions de persones a jugar, assistir i seguir", van advertir.