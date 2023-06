Leo Messi / @EP

Va ser bonic mentre va durar, però el somni de la tornada de Leo Messi al Barça s'ha trencat. L'astre argentí marxa a l'Inter de Miami per jugar les properes temporades i, qui sap, si retirar-se del futbol professional.

El club blaugrana ho va intentar fins a l'últim moment, amb reunions entre Joan Laporta i Jorge Messi, el pare del jugador i alhora el seu agent, a casa del president culer. Tot i això, la falta de garanties del Barça per poder inscriure'l ha provocat la rendició dels Messi.

Aràbia Saudita també va pugnar molt fort per la contractació de Leo Messi, i estava disposat a pagar 500 milions per temporada. Tot i això, l'Inter de Miami és qui s'emporta el gat a l'aigua.

OFERTA DE L'INTER DE MIAMI

A més del sou que us ofereix l'Inter de Miami, tant la MLS com Apple us ofereixen l'oportunitat d'obtenir una part dels ingressos generats per nous subscriptors del paquet de transmissions de la MLS disponible a Apple TV+. Les dues organitzacions han signat un contracte de 10 anys aquesta primavera per un valor de 2.500 milions de dòlars i confien que l'arribada de Messi augmentarà significativament tant les audiències com els subscriptors.



Apple, de fet, ha anunciat una sèrie documental de cinc capítols que abordarà les actuacions de Messi als Mundials.

A més, la negociació ha involucrat Adidas, la marca que patrocina Messi i és un dels principals patrocinadors de la MLS. El jugador argentí rebrà una part dels ingressos addicionals que Adidas generi per la seva participació a la MLS. La companyia alemanya ha estat associada a la MLS des del 1996 i recentment ha signat un acord per sis anys per una suma de 830 milions de dòlars.