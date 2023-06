La final es disputarà a l'Atatürk Olympic Stadium d'Istanbul. | @Champions

Manchester City i Inter de Milà s'enfronten en una final històrica de la Lliga de Campions aquest dissabte a Istanbul. El favorit indiscutible és el Manchester City, que busca guanyar la seva primera 'Champions' i consagrar-se com un dels millors equips d'Europa. Per part seva, l'Inter de Milà, la gran sorpresa de la temporada, buscarà seguir sorprenent i afegir una altra 'Orejona' al seu palmarès.

Aquesta és tot just la segona final de la Lliga de Campions per al Manchester City, que busca redimir-se de la derrota soferta en la seva única participació anterior davant del Chelsea. Sota la direcció de Pep Guardiola, el City ha evolucionat i après de les seves experiències passades, consolidant-se com un equip dominant tant a Anglaterra com a Europa.

En el seu camí cap a la final, el Manchester City va deixar enrere el Reial Madrid a les semifinals, demostrant un joc ofensiu i una solidesa defensiva que els va caracteritzar aquesta temporada. Previ a això, van superar el Bayern Munic i el RB Leipzig en rondes anteriors.

Tot i que el Manchester City parteix com a favorit, la història ens mostra que l'Inter de Milà té un historial reeixit a la competició, havent guanyat la Lliga de Campions en tres ocasions (1964, 1965 i 2010). Per a l'Inter, aquesta és una oportunitat única de tornar a la glòria europea després de 13 anys des de la darrera final.

El tècnic de l'Inter, Simone Inzaghi, va expressar el seu orgull per arribar a aquesta instància i va destacar l'esforç i la dedicació del seu equip. Amb l'eliminació de l'AC Milan a les semifinals, l'Inter va guanyar confiança i somia completar una gesta èpica en enfrontar-se al poderós Manchester City.

El duel promet ser apassionant, amb Erling Haaland com la gran amenaça del Manchester City, havent igualat el rècord de gols en una sola temporada a la Lliga de Campions per a un club anglès. Per part seva, l'Inter compta amb un joc coral i l'experiència de jugadors com Lautaro Martínez i Romelu Lukaku.

Tant per al Manchester City com per a l'Inter de Milà, aquesta final és una oportunitat d'entrar a la història i ampliar el palmarès. Si el Manchester City es corona campió, es convertirà en el sisè equip anglès a guanyar la Lliga de Campions, mentre que l'Inter buscarà la seva quarta corona europea.

L'Atatürk Olympic Stadium a Istanbul serà l'escenari on es definirà el nou campió d'Europa. L'àrbitre designat per a la trobada és Szymon Marciniak de Polònia.

L'emoció està garantida en aquest xoc entre dos grans equips a la recerca de la glòria europea. El partit serà transmès per La1 i Movistar Lliga de Campions a les 21.00 hores.

ALINEACIONS PROBABLES

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernat Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish; i Haaland.

INTER: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoglu, Brozovic, Dimarco; Lautaro Martínez i Dzeko.