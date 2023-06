Homofòbia, masclisme i grans sumes de diners s'entrellacen en aquest intrigant escenari esportiu. | @CatalunyaPress

Aràbia Saudita se suma al Brasil, la Xina i Qatar en la lluita per atraure les grans estrelles del futbol i altres esports cap als seus mercats. Els petrodòlars es despleguen novament amb l'objectiu de restar protagonisme al prestigi històric de vestir una samarreta d'un club europeu.

Aquest nou enfocament d'Aràbia Saudita i Qatar té com a objectiu principal expandir la seva marca a la resta del món, malgrat les controvèrsies que envolten aquests països, com l'homofòbia i el masclisme. L'esport sempre ha estat una eina propagandística per rentar la imatge davant de la societat, i aquestes autarquies ho han utilitzat en els darrers temps.

Qatar, que va celebrar el Mundial sota estrictes normes i controvèrsies, va aconseguir atraure importants futbolistes, incloent-hi espanyols com Xavi Hernández, Gabriel Fernández i Santi Cazorla. Ara, Aràbia Saudita busca replicar aquest model, amb l'ambició d'organitzar el torneig el 2030. Cristiano Ronaldo es va convertir en la primera gran estrella a unir-se a la lliga saudita, amb un contracte que li reportarà 200 milions d'euros per temporada, la xifra més alta a la història del futbol. Karim Benzema i N'Golo Kanté també es van sumar a aquesta tendència, assegurant contractes multimilionaris per jugar al torneig local.

Tot i això, no tots els jugadors opten pels diners. Leo Messi va decidir jugar a Miami, els Estats Units, un altre mercat en creixement, i va rebutjar una oferta astronòmica d'Aràbia Saudita. Segons el futbolista, no es tractava només de diners, sinó també de qüestions culturals i d'estil de vida.

El futbol espanyol també s'ha deixat seduir pels diners fàcils, amb la Reial Federació de Futbol Espanyol (RFEF) aconseguint un acord amb l'Aràbia Saudita per disputar la Supercopa d'Espanya durant sis anys a canvi de 240 milions d'euros, deixant fora els aficionats dels clubs nacionals.

PÀDEL

Però el futbol no és l'únic esport afectat. El pàdel també ha estat temptat pels països adinerats. Damm va adquirir el control del circuit de World Padel Tour, però Qatar va arribar posteriorment per crear el major circuit de pàdel a nivell mundial a partir del 2024.

GOLF

El golf també ha sucumbit els diners del petroli, amb el Fons d'Inversió Pública d'Aràbia Saudita llançant el LIV, un nou circuit de golf professional que pretén competir directament amb el PGA nord-americà. Importants golfistes com Sergio García s'han temptat a unir-se a aquest projecte, però alguns jugadors expressen preocupació sobre l'impacte a llarg termini d'aquesta iniciativa.

DINERS A L'ESPORT

En definitiva, l'esport ha esdevingut un camp de batalla on els països adinerats busquen atreure les estrelles i expandir la seva influència a nivell mundial. Tot i que els diners poden resultar temptadors, els jugadors també han de considerar altres aspectes, com les diferències culturals i l'estil de vida, abans de prendre una decisió.