El gol del migcampista espanyol Rodrigo Hernández va ser suficient perquè el conjunt dirigit per Pep Guardiola aixequés per primera vegada a la seva història el prestigiós trofeu europeu. | @ManCityES

Manchester City es va consagrar campió de la UEFA Champions League en un emocionant duel contra l'Inter, en vèncer per 1-0 a la final disputada a l'Estadi Olímpic Atatürk d'Istanbul. Amb un gol de Rodri al minut 68, l'equip dirigit per Pep Guardiola va aconseguir aixecar per primera vegada a la seva història el prestigiós trofeu europeu.

Després de l'amarga derrota soferta a la final de l'any passat i amb la lesió de Kevin De Bruyne en moments clau, els jugadors del Manchester City van aconseguir treure's l'espina i conquerir el títol tan anhelat. El partit va ser parell, amb escasses oportunitats de gol, però amb un ensurt final quan Lukaku va perdonar una ocasió clara al minut 89 i l'Inter va tenir un últim intent en un córner.

Aquesta va ser la segona final a la màxima competició europea per al conjunt anglès, que havia perdut la final de la temporada 2020/21 davant el Chelsea per 1-0. Amb aquesta victòria, Anglaterra suma 15 títols a la Champions League, acostant-se als quatre d'Espanya, liderats pel Reial Madrid amb 14 títols i el Barcelona amb 5.

És destacable que aquesta final se suma a una sèrie de finals en què el marcador va finalitzar amb un ajustat 1-0, seguint una tendència que s'ha repetit els darrers anys. Liverpool, Bayern Munic, Chelsea i Reial Madrid també van superar els seus oponents per aquest mateix resultat a les edicions anteriors. Rodrigo Hernández, autor del gol a Istanbul, es va convertir en el primer jugador espanyol a marcar en una final des de Marco Asensio a la final de la temporada 2016/17, quan el Reial Madrid va golejar el Juventus per 4-1.

Amb aquest triomf, Pep Guardiola, l'entrenador del Manchester City, va aconseguir el tercer títol a la Lliga de Campions, empatant amb Bob Paisley d'Anglaterra i Zinedine Zidane de França. L'italià Carlo Ancelotti es manté com l'entrenador més premiat en aquest torneig, amb un total de quatre títols. Guardiola ara forma part d'un grup d'entrenadors selecte que han guanyat la Champions League amb dos clubs diferents, unint-se a Ancelotti, Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes i Jose Mourinho.

Cal destacar que Pep Guardiola també figurava a la llista de campions com a jugador i entrenador, liderada per Ancelotti, amb un total de sis títols. Com a jugador, Guardiola es va consagrar el 1992 amb el Barcelona, club al qual posteriorment va dirigir com a entrenador. Altres noms il·lustres que han aconseguit aquest èxit tant com a jugador com a entrenador inclouen Miguel Muñoz, Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Zinedine Zidane i Giovanni Trapattoni.

La propera edició de la Supercopa d'Europa promet un duel espanyol a les banquetes, amb Mendilibar i Guardiola dirigint Sevilla i Manchester City, respectivament. Serà una oportunitat perquè tots dos equips es disputin el tron europeu i demostrin la seva qualitat a l'escenari internacional.



La victòria del Manchester City a la Lliga de Campions és el resultat d'una temporada brillant i plena d'èxits per a l'equip de Pep Guardiola. A més de conquerir la Champions League, el Manchester City es va consagrar campió de la Premier League i va guanyar la FA Cup, tancant així una campanya de somni.

El triomf a la màxima competició europea representa una fita històrica per al club, que mai abans havia aconseguit alçar-se amb el títol. El Manchester City ha treballat àrduament en els darrers anys per construir un equip competitiu i assolir la glòria a l'escenari internacional.

El partit de la final va ser una mostra de la determinació i qualitat dels jugadors del Manchester City. Tot i les dificultats i la pressió, van saber imposar el seu estil de joc i marcar la diferència en el moment clau. El gol de Rodri va ser el resultat d'una jugada brillant i una execució impecable, deixant sense opcions l'arquer de l'Inter.

Pep Guardiola, reconegut com un dels millors entrenadors del món, afegeix un altre títol de Champions League al seu impressionant palmarès. Amb aquesta victòria, se situa a només un títol del plusmarquista Carlo Ancelotti. Guardiola ha demostrat una vegada més la seva capacitat per formar equips competitius i portar-los al cim del futbol europeu.

L'afició del Manchester City va celebrar amb alegria aquest èxit històric, demostrant la seva lleialtat i suport indestructibles. El club ha crescut significativament en els darrers anys i s'ha convertit en un referent al futbol europeu. Aquesta victòria a la Lliga de Campions és un reconeixement a l'ardu treball i dedicació de tots els involucrats al club.

El Manchester City es prepara ara per enfrontar nous desafiaments, incloent-hi la defensa del seu títol la temporada que ve de la Lliga de Campions. L'equip buscarà mantenir el seu nivell de joc i continuar collint èxits a nivell nacional i internacional.